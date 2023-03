El salsero Moa Rivera presenta “Regrésame mi corazón”

El joven salsero y cantautor puertorriqueño, Moa Rivera, presenta su nuevo tema promocional, Regrésame mi Corazón, tema original de Carlos Rivera bajo la composición de Andrés Castro y el propio artista.

Esta versión que estrena Rivera es una salsa tropical con arreglo musical del maestro Ramón Sánchez junto al intérprete.

Rivera se define como “un chico romántico”

“Hicimos esta versión tropical para hacer esta canción más movida, dándole una interpretación chévere. Yo soy un chico romántico, me gusta cantarle al amor, me gusta cantarle a las chicas y siento que esta canción ha sido perfecta para mí, y espero que se la disfruten de todo corazón”, expresó el joven cantante, hijo del también cantante, Jerry Rivera.

Moa Rivera, cuyo nombre verdadero es Gerardo, presenta esta canción acompañada por un material audiovisual que grabaron en la ciudad de Orlando-Florida en Estados Unidos, bajo la dirección y producción de Setik, director quien ha trabajado para otras figuras como Lenny Tavárez, Anuel, entre otros.

Rivera desde muy corta edad decidió seguir los pasos de su padre incursionando en el género de la salsa, abriéndose paso en la industria como solista desde hace 6 meses con el tema Tocando Fondo, una canción de desamor compuesta por Mario Domm, vocalista del grupo Camila.

Rivera sobre su padre: “Le estoy siguiendo los pasos”

“Desde pequeño mi padre me enseñó a cantar, me habló del negocio, me instruyó a ser una persona leal con los que trabajan con uno, y siento que en cierta forma le estoy siguiendo los pasos, estoy cantando el mismo género de él, le estoy cantando al amor”, confesó el intérprete.

Rivera tuvo gran receptividad en las plataformas digitales y ya supera los 400 mil oyentes mensuales en Spotify, millones de reproducciones en su canal de YouTube y miles de seguidores en sus redes sociales.

“Todo lo estoy haciendo de corazón con mucha emoción, y la fanaticada también ha recibido la música con muchísima emoción. Hasta ahora todo lo que llevo recibiendo en las plataformas digitales, las redes sociales, ha sido mucho amor y mucho positivismo de parte del público”, comentó el artista.

Hará una gira en Venezuela en los próximos meses

El cantante boricua admira a talentos venezolanos de la talla de Oscar D´Leon y Ricardo Montaner ya que considera que son una gran inspiración en la industria musical. Además, expresó su amor por Venezuela y anunció que por primera vez realizará una gira en Venezuela en los próximos meses.

Entre los planes del artista también está lograr una colaboración con algún artista criollo.

Para este 2023, Moa Rivera promete ofrecer mucha salsa, canciones románticas, movidas y tropicales. También presentará oficialmente su nuevo disco con el que está por finalizar la producción. Adicionalmente, lanzará un sencillo promocional mensualmente, hasta llegar al año nuevo con el álbum completamente estrenado.