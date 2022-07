Estudiantes universitarios en la Guajira trabajan el doble para costear sus estudios

Los estudiantes universitarios en la Guajira, estado Zulia, tienen que ingeniárselas para cubrir los gastos de sus estudios.

Radio Fe y Alegría Noticias conversó con lun grupo estudiantes de Medicina de las aldeas universitarias de la Misión Sucre, que debido a contingencia por la pandemia reciben clases en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de Paraguaipoa.

Los jóvenes que quisieron declarar manifestaron que tiene que trabajar en abastos o comercios de la localidad como ayudantes para poder seguir estudiando.

“Para yo poder costear mis estudios tengo que trabajar hasta el doble, hasta el triple. Yo no cuento con ningún beneficio del Estado. Yo me rebusco en una escuela con mi hermana. Gracias a Dios, mi hermana tiene un cafetín en una escuela. Yo la ayudo a hacer las empanadas y las compras y ella me da para los pasajes”, declaró Yenny Palmar.

La joven contó que no tiene un trabajo estable porque no consigue; además, manifestó que no siempre puede cuidar de un niño o limpiar casas porque tiene poco tiempo, ya que las clases le demandan varias horas de estudio.

Por su parte, la estudiante Ruth Atencio contó que se le hace muy difícil movilizarse al centro de Paraguaipoa donde está el CDI para ver clases, puesto que a veces no tiene para los pasajes. Gasta cada día de clases 10.000 pesos colombianos en traslado en mototaxi.

“Cuando no hay (para los pasajes) toca quedarse o pedir cola. Y esa es la realidad de mis compañeros, no solo hablo por mí”, expresó.

Comentó que ocasionalmente los estudiantes reciben una ayuda de 5.000 pesos colombianos, pero eso no les alcanza a quienes viene de otros sectores rurales como Guarero, Cauiarito, Las Guardias y Arepeta.

Esta misma angustia por el costo del pasaje la padecen los estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de la Guajira. En su caso, tienen que trasladarse a la capital del estado Zulia (Maracaibo) porque la sede del municipio Guajira se encuentra inoperativa.

Reporte por Norma González | Radio Fe y Alegría Noticias.