Guaidó ratifica que no participará en las elecciones legislativas del 6D

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó ratificó que no participará en las elecciones parlamentarias fijadas para el 06 de diciembre de 2020.

En un encuentro virtual con James Story, encargado de negocios para la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela, Guaidó insistió en que la ruta del Pacto Unitario no será para convalidar “un fraude”.

“Esta ruta, este Pacto Unitario no solamente es un llamado a la acción, a la protesta, a la consulta, no a convalidar un fraude, no a participar en una trampa de Maduro. Respetamos a todos los líderes, hay que dejar las puertas abiertas, pero es importante dejar muy claro que ratificamos la no participación en un fraude en este momento”

Juan Guaidó