Hallan sin vida a una venezolana en México

Una ciudadana venezolana, quien respondía al nombre de Guillki Maika Torres Obelmejías, fue hallada sin vida este sábado 2 de diciembre en México, luego de reportar su desaparición el día anterior en la región de Chapala, Jalisco.

Torres salió de su residencia vía al trabajo, sitio a donde no llegó. Más temprano tuvo contacto con su madre, y luego no se supo más de ella. “Desde ayer mi corazón me avisó y tenía mucha angustia. Cuando no me respondió supe que algo no estaba bien”, expresó su mamá.

Según algunas publicaciones que empezaron a circular la mañana de este 3 de diciembre, a la venezolana la encontraron enterrada y con sus pertenencias. Mientras tanto, las autoridades mexicanas no han dado un reporte oficial sobre la forma de este hallazgo y se desconocen los posibles responsables de este asesinato.

Amante de la música

Torres residía en México desde aproximadamente tres años, era Técnico Superior Universitario en Publicidad y Mercadeo y cantante aficionada desde que era una infante. Participó en diversos cursos de canto y perteneció a la academia de la también venezolana Mayré Martínez.

Adicionalmente, su familia era muy reconocida en la urbanización Villa Heroica, en Guatire, pues su abuelo materno, Guillermo Obelmejías, fundó una de las emisoras que más se escucharon en la región. Una vez que el señor falleció, continuó el legado radial entre sus familiares, patrimonio que posteriormente el Gobierno venezolano les quitó.

Maika era una muchacha soñadora, amante empedernida de la música, en especial de las canciones de la merenguera Olga Tañón y de la mexicana Lucero, quienes se activaron en la difusión de información para dar con el paradero, así como otras figuras públicas tanto en Venezuela como fuera del país.

Maika era la menor de sus hermanos. Era tía, hija, hermana, amiga y deja un inmenso dolor entre todos sus seres queridos.

Por último, sus familiares piden colaboración para la repatriación del cuerpo a Venezuela.

Paz a su alma.

