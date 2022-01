Jorge Rodríguez: «¿Quieren diálogo? Liberen de inmediato a Álex Saab»

El presidente reelecto de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, afirmó este miércoles 5 de enero que si Estados Unidos no libera al empresario Álex Saab, la delegación del Gobierno no se volverá a reunir en México con la oposición venezolana.

Durante la instalación y juramentación de la junta directiva de la Asamblea Nacional electa en 2020 que conforman también las diputadas Iris Varela como Primera Vicepresidenta y Vanessa Montero como Segunda Vicepresidenta, Rodríguez señaló que mientras haya impunidad el diálogo está condenado al fracaso.

«¿Quieren diálogo? Basta de hipocresía. ¿Quieren diálogo? Liberen de inmediato a Álex Saab para que se incorpore a la mesa de negociación que se llevaba a cabo en México», expresó Jorge Rodríguez.

También indicó que de parte del Gobierno insistieron en dialogar de forma limpia y «de corazón», pero aún así la oposición acudía para después «sabotear internamente».

«No propongan un diálogo para después atacarlo, como lo hizo el Departamento de Justicia de Norteamérica que cometió la barbaridad de secuestrar a un representante diplomático de la República Bolivariana de Venezuela, Álex Saab, que además representante directo, miembro pleno de la delegación ante la Mesa de Diálogo», enfatizó Rodríguez.

Agregó en su intervención que para que retorne la negociación, el equipo de Juan Guaidó debe devolverle al pueblo de Venezuela «el dinero que se robaron, los activos que se están robando, el oro en Inglaterra, Monómeros, CITGO y reconozcan que cometieron un gravísimo error y crímenes contra Venezuela».

Pidió iniciar una investigación contra Guaidó

El presidente electo de la AN también instó a la Comisión Especial, encargada de investigar actos ilícitos con los recursos la nación, a iniciar una observación al líder opositor Juan Guaidó.

«Le pido al diputado José Brito que investiguen los delitos que fueron confesados hace dos días y paguen los responsables», dijo tras alegar que Guaidó recibió más de 82 millones de dólares en los dos últimos años.

«Dijo que utilizó 36 millones para los héroes de la salud y 8 millones para la Asamblea Nacional. En total esos 382.873 millones de dólares se desaparecieron. Ejecutó 290 mil dólares y 49 millones están desaparecidos. En todo este tiempo ha recibido más de mil 223 millones de dólares», afirmó Rodríguez.