La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, precisó en la actualización oral del informe sobre Venezuela que habían sido pocas las mujeres elegidas a los cargos más altos en la política venezolana; pues encontró que, en las últimas elecciones, las mujeres fueron desplazadas a los cargos menos importantes.

A propósito de ello, Radio Fe y Alegría Noticias entrevistó a la investigadora del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) y experta en el tema de paridad de género, Nicole Hernández.

La investigadora, en el programa De Primera Mano, denunció que la desigualdad de género persiste dentro de la política venezolana. De hecho, lo que documentó Bachelet no es nuevo para Cepaz.

«Desde Cepaz hemos monitoreado y hemos visto que los espacios de participación de las mujeres no solamente han sido pocos, sino que han disminuido con el transcurrir del tiempo», señaló.

Según indicó la investigadora de Cepaz, en las elecciones del 2017 fueron elegidas a cargos políticos el 22% de las mujeres que participaban, pero este número se redujo en las elecciones del 2021 al 9%. «Lo mismo pasó en la alcaldías: en el 2017 fueron electas 23 mujeres y en 2021 se redujo a 19%», detalló Hernández.

«Es una muestra de que la desigualdades y las barreras de género persisten en Venezuela. Persisten los roles de género, los estereotipos, las actitudes y las normas discriminatorias», sentenció.

Se necesitan cambios en la normativa y educación

Para erradicar la desigualdad de género se necesitan verdaderos cambios dentro de las leyes y en el sistema de la educación. Así lo dio a entender Hernández.

«No hay una sola ruta para iniciar el camino hacia la paridad de género, pero sin duda hay que empezar por un cambio normativo para darle legalidad a la participación igualitaria de las mujeres en los espacios políticos», dijo añadiendo que en las últimas elecciones desde Cepaz solo han visto resoluciones rápidas, donde instan a los partidos políticos a cumplir con los criterios de paridad.

«Esto debe venir con otras medidas, generar políticas políticas públicas que desde la educación derrumben los estereotipos de la sociedad venezolana», señaló.

¿Por qué hay que asegurar la participación de las mujeres?

Porque «son mal vistas en la política» y porque los espacios políticos «aún se encuentran muy cerrados para las mujeres».

«El poder y la política está asociada a los hombres. Entonces, a las mujeres no se incentiva a participar, tienen miedo o no tienen sueño de poder. No se da la cobertura en los medios a las mujeres lideresas, tampoco se dan los espacios en las estructuras de los partidos políticos. Los espacios políticos aún se encuentran muy cerrados para las mujeres.