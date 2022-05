Ley de Cooperación va «contra la ayuda y el apoyo internacional»

La directora del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) Marianna Romero, expresó que el proyecto de la Ley de Cooperación Internacional atenta “contra la ayuda y el apoyo internacional” para el país.

La defensora de derechos humanos indicó que este proyecto de ley no es algo nuevo ya que desde el año 2006 se había iniciado los intentos para aprobar un instrumento que pueda crear controles para la sociedad civil, fundamentalmente en todo lo que tenga que ver con cooperación financiera y ayuda en materia de derechos humanos.

“De hecho en el 2006 un proyecto fue aprobado en primera discusión pero no avanzó, en el 2010 se remontó y no avanzó de nuevo, en el 2015 se avanzó por tercera vez pero no se concretó”, explicó a Radio Fe y Alegría Noticias.

Impacto negativo

Romero expresó que al aprobarse esta ley que se discute en la AN, la misma tendría un impacto negativo, ya que pretende regular las operaciones de las organizaciones de derechos humanos, sindicales y humanitarias que trabajan dentro del espacio cívico en el país.

El nuevo instrumento legal afectaría la libertad de asociación, la libertad de expresión, además de que esta normativa podría establecer sanciones que ilegalicen a las organizaciones sociales.

“Aquí saldrían afectados las victimas pues las organizaciones son las que han estado atendiendo sus necesidades”, acotó.

Las señales que venían venir

La activista manifestó que desde el 2015 comenzaron a identificar una serie de ataques de distintos funcionarios de alto nivel, que aludían a la necesidad de aprobar un instrumento orientado a condenar la entrega derecursos y controlar las ONG.

“Incluso, decían expresamente sancionar a las organizaciones que estén aliadas con potencias extranjeras. Solo en el 2020 se produjeron 5 amenazas de este tipo”, precisó a Radio Fe y Alegría Noticias.

Asimismo, dijo que eso llevó a que en el 2021, luego de que fuese electa la Asamblea Nacional, en consejo de ministros se anunciara que en el plan legislativo debía agregarse un instrumento con estas características.

En efecto, en el mes de abril del 2021, el presidente de la Comisión de Política Exterior del parlamento, anunció que ya tenían en discusión un borrador del proyecto de la Ley de Cooperación Internacional. Un año después se hizo público el documento.

“Y cuando se analiza vemos que se quiere aprobar un nuevo texto normativo que va más allá de que sea una ley que regule lo internacional, será para que haya mayores controles a la sociedad civil venezolana”, detalló Romero.