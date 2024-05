Moa Rivera se atreve y graba en salsa “I Want It That Way” de BSB

Moa Rivera es imparable. Tras más de un año de lanzarse como solista en el género salsa y de estrenar temas durante todo el 2023 y parte de 2024, en esta oportunidad se atrevió a grabar en salsa uno de los éxitos de la agrupación estadounidense Backstreet Boys (BSB): I Want It That Way.

Con este sencillo, que lanzó el 17 de mayo, está bajo la producción del propio Moa Rivera y del maestro de la música: Ramón Sánchez, quienes en este trabajo lograron fusionar ritmos latinos que logran marcar la diferencia vocal del joven puertorriqueño, quien promete encender las pistas de baile mundiales.

El videoclip de I Want It That Way lo grabaron en el emblemático escenario de La Placita de Santurce, San Juan – Puerto Rico, y captura la energía vibrante de su isla natal.

El intérprete de 31 años de edad, expresó que siente emoción de compartir su amor “por la música de una manera totalmente nueva” y que este promocional representa su pasión “por innovar y regalarle a mis seguidores la fusión de diferentes estilos musicales”, aseguró en una nota de prensa enviada a Radio Fe y Alegría Noticias.

Quiere llevar la salsa a oídos americanos

No obstante, Rivera espera que esta versión inspire a los oyentes así como lo inspiró a él al reinterpretar esta canción clásica de BSB que la agrupación grabó en el año 2000 y que escuchó mucho cuando él estaba pequeño y que es de sus favoritas.

-¿Cuáles son tus expectativas con este tema? es decir, con respecto al público inmenso que generó BSB.

⁠”Tengo la meta de llevar la salsa latina a oídos americanos ya que veo que hay una comunidad con muchas academias de baile que usan música latina. También resurgir este clásico tema a mi propia manera y estilo ya que me crié -parte de mi vida en USA- y me gusta cantar mucho en inglés”, expresó Moa Rivera a Radio Fe y Alegría Noticias.

