Huecos y disputa con una cementera: así está la situación en la carretera de Punceres

Los habitantes de los caseríos de Miraflores, El Limón, Cruz Blanca, La Bruja y El Pinto, en el municipio Punceres del estado Monagas, denunciaron a través de Radio Fe y Alegría Noticias que la vialidad de la zona está convertida en una verdadera guillotina, en parte, por el paso a diario de gandolas por la zona.



Según los entrevistados, las gandolas que pasan diariamente por estos sectores, en el trayecto desde la Cementera Cerro Azul hacia diversos destinos del país, han traído como consecuencia el deterioro de las principales carreteras del municipio, mientras las autoridades gubernamentales no han hecho nada para repararlas.



Hace unos días se produjo el accidente de un autobús que cubría la ruta La Bruja, desde Punceres hasta Maturín, que dejó el saldo de una persona fallecida y 22 heridas.



Una de las vecinas, que no quiso dar sus nombre por miedo a posibles represalias, comentó que estaba sentada en su casa “cuando de repente vi que el bus se apagó y comenzó a retroceder”. Ella estaba confiada de que no iba a pasar nada malo, pero tuvo que ver cómo el transporte “llegó hasta abajo y se volteó”.

“Las gandolas son las que han deteriorado toda esa carretera con todo ese peso y a esa velocidad, que cuando caen en los tremendos huecos, esos se tambalean de un lado al otro”, agregó.

Otros habitantes denunciaron que las gandolas de la Cementera Cerro Azul pasan a diario a altas velocidades, sin importar que los transeúntes caminen por la vía.



Tita Ochoa, líder de la comunidad de La Esquina Caliente en Punceres, detalló que quieren viven allí son “los más afectados por el tránsito y el deterioro de la vía”.

“El accidente del otro día era algo que pudo evitarse, porque nosotros hemos enviado escritos a la empresa del cemento para que coordinaran el asfaltado desde el 2021 y es algo que no se ha logrado. Desde Miraflores hasta la planta de Cerro Azul, todo eso está afectado y nadie hace nada”, comentó Ochoa.



Este miércoles 24 de mayo los vecinos tomaron la decisión de cerrar el paso de las gandolas hacía la empresa del cemento en Punceres, como medida de presión para que pueda iniciarse la rehabilitación de la vía, contó Ochoa.

“Cuando nosotros cerramos la vía los primeros en llegar fueron los efectivos de seguridad y mucho tiempo después llegó personal de la Gobernación de Monagas y de la Alcaldía de Punceres. Hicimos un recorrido hasta el sector La Bruja para que ellos hicieran otro levantamiento, para seguir dándonos promesas para la rehabilitación de la vía. Pero insistimos que si la carretera estuviera bien acomodada ese accidente no hubiese pasado”, añadió Ochoa.

Habitantes afirman que “las gandolas se olvidan de los frenos”

Durante el recorrido en la zona, el equipo de Radio Fe y Alegría Noticias constató el mal estado de las carreteras y además el uso excesivo de la velocidad por parte de los llamados gandoleros.



“Esta situación es todos los días y a cada hora. Sin importar que los vecinos estemos por acá. Se le ha llamado de atención al respecto y no hacen caso. Deben saber que tenemos la Escuela Barquisimeto, la cancha principal, la Casa de la Cultura y otros sitios de esparcimiento, y es por donde más rápido pasan y como siempre las autoridades no hacen nada”, señaló Ochoa.



Los líderes comunitarios, quienes estuvieron acompañados por la concejal de Voluntad Popular en el municipio, Yudelis Coronado, exigieron a las autoridades reductores de velocidad y tubos de defensa, frente a las residencias ubicadas en la Esquina Caliente en el municipio Punceres.

Asimismo, los vecinos exigen al gobernador de Monagas, Ernesto Luna, que pueda iniciar la rehabilitación de la vialidad afectada en diversas comunidades del municipio Punceres, pues en más de un año y medio de gobierno, no han visto esfuerzos para apoyar al pueblo.



La señora Nancy González, habitante de la zona, relató que es una de las más afectadas por tener su vivienda por muchos años en la curva de La Esquina Caliente.



“Tengo que estar pendiente de estas gandolas que vienen llegando a la curva, y mucho más cuando vienen cargadas de sus materiales. Es más, yo les pedí que me pusieran unos tubos de defensa frente a mi casa y solo me dijeron que los buscara y ellos me hacían el trabajo. Todo lo que han prometido es desde el año pasado y no ha llegado nada. Tengo que vivir con la puerta cerrada y cuando uno está o tiene un enfermo, eso es un verdadero calvario lo que tenemos que vivir”, relató González.

El comerciante Carlos Ordaz insistió en que no quieren esperar que haya otro accidente “para tomar unas medidas eficientes para esta situación”.

“Vemos con preocupación que en la esquina de la escuela y de la cancha pasan volando y los fines de semana es peor porque andan tomando licor y eso es una irresponsabilidad. Cuando se le ha comunicado eso a la directora de la cementera, nos alega que ella no puede hacer nada y que solo manda dentro de la planta. Todos han sido promesas y malas respuestas que hemos recibido de esa empresa”, dijo Ordaz.

El gobierno se “pelotea” las responsabilidades

La concejal Yudelis Coronado hizo un llamado al gobernador Luna y al alcalde Adrián Márquez en relación a la situación de la vialidad de Punceres.



“¿Qué van a seguir esperando? ¿Qué ocurra otra tragedia como la de esta semana para poder actuar?”, se preguntó. “No pueden seguir peloteando las responsabilidades para las que el pueblo los eligió. Deben tomar con seriedad la reparación de la vialidad del municipio Punceres y la directiva de la Cementera Cerro Azul debe decirle a sus choferes que esto no es una pista de carros para que anden a exceso de velocidad. Exijo como concejal y habitante de este municipio, que se inicie la rehabilitación de la vía”.

