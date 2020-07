Ni un solo taladro petrolero de Venezuela estuvo activo durante junio

El número de plataformas petroleras activas en Venezuela, el país con las mayores reservas de crudo, cayó a cero en junio de acuerdo con el conteo mensual de la firma energética Baker Hughes, frente a 22 que estaban operativas un año atrás. La cifra superaba el centenar en 1998.

Luis Oliveros, economista, comentó a AFP que Venezuela “está en el peor de los mundos”, debido a que tiene un deterioro importante en los campos, a lo que hay que sumarle la falta de compradores y que en este momento no se tiene dónde guardar el petróleo.

En esa misma línea opinó Carlos Mendoza Potellá, asesor del Banco Central de Venezuela en materia petrolera, quien asegura que hay exceso de inventarios.

“Los inventarios están ‘full’, no puedes poner a operar unos taladros así. Si no tienes donde meter la producción, porque no te dejan sacar los barcos, llegas a cero”

Carlos Mendoza Potellá