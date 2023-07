Trabajadores del hospital de Sotillo en Monagas hicieron un potazo para comprar aires acondicionados

Los trabajadores del Hospital Dr. Tulio López Ramírez del municipio Sotillo, al sur del estado Monagas, realizaron el pasado fin de semana un mega potazo para recabar fondos y comprar aires acondicionados para las áreas de emergencia y sala de parto.

Según relataron los trabajadores de este centro de salud, desde hace más de cinco años estas áreas vitales no cuentan con aires acondicionados. Esto hace imposible que puedan brindar una buena atención a las personas que acuden a diario.

Gloria Navarro, trabajadora del hospital, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias “nosotros estamos recogiendo estos fondos porque no podemos atender a un paciente que llegue con una crisis de hipertensión bajo esas condiciones, sin aire acondicionado, ni insumos ni nada. Queremos que las autoridades del municipio y de la gobernación puedan atender también nuestras solicitudes en estas materias”.

En el hospital de Sotillo reciben a parturientas con un ventilador

Asimismo, esta enfermera agregó que en el área de sala de parto están trabajando con un ventilador que facilitaron las autoridades para atender a las parturientas.

Sin embargo, indicó “esto no es factible porque se pueden proliferar hongos y bacterias. Esta debe ser una área acorde porque lo que va acontecer es el nacimiento de una persona y nosotros no podemos trabajar así. Solo agradecemos a Dios por que no se ha salido de control la situación; nosotros seguimos trabajando para brindar mejor atención a cada uno de los habitantes del municipio Sotillo”.

Navarro expresó, “acá tampoco tenemos ningún tipo de insumo para darle a los pacientes. Estamos trabajando con lo mínimo de materiales médicos para su atención y eso no puede ser así. Solamente estamos pidiendo que este hospital sea verdaderamente atendido, ojalá el gobernador Ernesto Luna pueda hacerlo”.

Los trabajadores y habitantes de este municipio monaguense indicaron que las condiciones en infraestructura no son las idóneas para la atención de familias de Sotillo, por lo que piden a las autoridades en materia de salud una pronta intervención del hospital Dr. Tulio López Ramírez.

