Una Palabra Oportuna 2594

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 25 de junio de 2023

Por: José Francisco Aranguren, SJ

Renuevo mi compromiso contigo, Señor

Padre bueno, en esta noche dominical caigo a tus pies, me relajo y me dispongo a agradecer la semana.

Gracias por todo lo recibido en esta semana, por las personas con las que me relacioné, por los encuentros y desencuentros humanos que tuve, por la vida tuya que sigue fluyendo en mí y a través de mí. Es un regalo de tu amor.

Al ver mi vida esta semana contemplo los momentos en los que te sentí cercano, en los que te descubrí inmediatamente. Sé que en otros momentos anduve distraído y me pasaste por un lado sin notarlo. Te agradezco por eso y te pido perdón. A veces ando en mi cerrado y limitado mundo y no me ocupo de la realidad.

Tu palabra hoy me anima a decir en público lo que he experimentado, a gritar lo que has susurrado a mis oídos en la cotidianidad de mi oración. Tu providencia me sustenta y me ofrece tranquilidad y confianza en que eres un Dios de fiar. Gracias.

A ratos no he estado a la altura, pero hoy renuevo mi compromiso contigo y con la vida. Acompáñame esta semana que empieza como bien lo sabes hacer. Que cada vez sea más consciente de ello.

Dame tu amor y tu gracia que eso me basta. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.