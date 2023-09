Una Palabra Oportuna 2751

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Sábado 9 de septiembre de 2023

Por: Mireya Escalante

¿El amor o la ley? (Lucas 6,1-5)

Solemos a las primeras, criticar duramente a los fariseos, sin caer en cuenta que ellos querían ser unos cumplidores estrictos de la ley, porque de esa manera estaban más cerca de Dios.

Se equivocaban porque no eran capaces de ver el novedoso mensaje de Jesús y lo que hacían era «cachar» todo el tiempo a Jesús y a sus discípulos, para criticarlos por tonterías, como en este caso, comerse unos granos de trigo mientras caminaban.

Ellos ponían la esencia en la ley y no en el amor.

Mirémonos nosotros, a veces parecemos más fariseos, que seguidores de Jesús.

Para mí un ejemplo, son los Condominios, cuantos hay que por querer cumplir la ley, que sin dudar tiene sentido, se descalifica, critica e incluso se agrede a nuestros hermanos, por algún error involuntario. ¿Dónde queda el amor?

A veces, siento que leo o escucho a muchos fariseos, cuando el papa Francisco habla, si dice porque dice y si no dice porque no dice. Vemos rápidamente las apariencias, porque en el fondo, somos incapaces de poner primero el amor, si no entendemos eso, es muy fácil volvernos fariseos.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.