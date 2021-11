Una Palabra Oportuna No. 1428

Oración de la noche. Domingo 21 de noviembre de 2021.

Por José Francisco Aranguren, SJ. Narra Marco Vinicio Martínez.

Solemnidad de Cristo Rey

Padre bueno, gracias por habernos dado a tu hijo. En Él nos reconocemos hijos tuyos y en su amor queremos permanecer. Te doy gracias por la vida, por el aliento que me das día a día para seguir en la lucha. Agradezco especialmente por toda la gente que me recuerda que es tu Espíritu el que nos alienta, que no son solo fuerzas sino tus dones los que me llevan a hacer el bien y a ser otro Jesús…por eso te agradezco en silencio…

Hoy proclamamos a Jesús como Cristo Rey pero ciertamente como un rey tan distinto que no lo podemos imaginar. Las imágenes que hacemos de Él no son ni la sombra del modo de ser rey que tu hijo nos mostró en el evangelio. Te pido por toda la gente que se queda con un rey de reyes, con un señor de señores y se le olvida la sencillez, la horizontalidad en su trato…te pido por ellos y por lo que hay de eso en mí.

Al mismo tiempo quiero experimentar a tu hijo como el señor sencillo, el hombre cercano y humilde, aquel a quien le afectaban las reacciones de los demás en su actuar pero que no las incluía para cambiar su modo de relacionarse conmigo. Quiero seguir a ese Señor y no al que me mostrarán por ahí hoy, no a ese con corona y sentado en un trono, sino al sencillo de Nazareth. Ayúdame, Señor a serte fiel.

Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.