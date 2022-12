Velutini: la lucha sigue siendo restablecer el programa Procura de Órganos

La encargada de Relaciones Institucionales de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (ONTV), Lucila Velutini, enalteció que el Hospital de Niños Dr. J. M. de los Ríos de Caracas vuelva a realizar trasplantes renales de vivo a vivo, pero recordó que la lucha de cientos de venezolanos es reactivar el Sistema de Procura de Órganos, Tejidos y Células, para salvar la vida de muchos niños y adultos.

“No se ha avanzado en nada. El sistema de Procura de Órganos y Tejidos para el primero de diciembre cumple 5 años y 7 meses desde una suspensión que en su principio había sido llamada a ser temporal. En el comunicado emitido se hablaba de tres meses mientras mejoraba las condiciones hospitalarias. Tristemente, esa suspensión se ha convertido en permanente”, dijo Velutini en entrevista para el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias.

“Hay que aclarar muy bien que el Sistema de Procura de Órganos y Tejidos sigue suspendido por su ente encargado. Lo que se realizó ayer en el J.M de los ríos es un trasplante de vivo a vivo, de su mamá a su hijo. Esos trasplantes no están suspendidos”, enfatizó.

En contexto, la ONTV informó este 30 de noviembre que luego de varios años, se logró el primer trasplante renal de vivo a vivo en el Hospital J. M. de los Ríos para el adolescente Ángel Da Silva.

2022 se llevó diez niños que esperaban un trasplante

Velutini informó que en el Hospital J.M. de los Ríos en lo que va de año se contabiliza un total de 10 niños del servicio de nefrología “que se han ido al cielo a la espera de un trasplante”, pero dijo que no hay cifras oficiales sobre cuántos niños han fallecido en el país por esta circuntancias.

“Muchas de esas personas que fallecen a la espera de un trasplante no fallecen porque no tuvieron su trasplante, sino por las complicaciones asociadas mientras esperaban por dicho trasplante. En sus actas de defunción no aparece ‘muere a la espera de un trasplante’. Eso lo sabe la persona que fallece y sus familiares”, dijo.

“Es por ello, la importancia de la reactivación de un sistema de Procura de Órganos y Tejidos que ya debe levantarse y volver a comenzar para darle esa oportunidad a miles, hablo de más de 10 mil venezolanos, que hoy necesitan un trasplante para una segunda oportunidad de vida”, sentenció.

Medicamentos también imunosupresores deben estar garantizados

En Venezuela es una realidad que no se garantiza en su totalidad el derecho a la salud. Las personas con trasplante de rinón tiene que permanecer de por vida tomando medicamentos inmunosupresores para evitar que su sistema inmune dañe el órgano adquirido. Sin embargo, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no está entregando los medicamentos al tiempo y cantidad necesaria para los pacientes, cuando es su responsabilidad entregarlos “oportuna y efectivamente”.

“No podemos dejar de alegrarnos y de celebrar la noticia tan bella como la de ayer, pero hay que levantar la voz e insistir que los medicamentos inmunosupresores, luego de que una persona recibe el regalo de la vida, tienen que estar garantizados”, sostuvo Velutini.