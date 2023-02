Castillo: con bloqueo o sin bloqueo deben aumentar el salario

Elsa Castillo, docente jubilada y líder sindical, realizó una visita este jueves 2 de febrero a San Juan de los Morros, estado Guárico, para apoyar la lucha que han llevado a cabo los maestros en la entidad por más de 15 días exigiendo sueldos justos.

Castillo declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que no se explicaba cómo era posible que en la visita de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no se concretara el aumento del salario de los trabajadores que están en las calles.

“No es posible que aquí haya llegado la OIT, que es un mediador, y vino a hacer sus buenos oficios para verificar que efectivamente se estaban cumpliendo los tratados internacionales, entre ellos los salarios de los trabajadores y la libertad sindical, y resulta que lo que tenemos es una tomadera de pelo”, expresó. “Lo que han hecho realmente es un chantaje”.

Castillo señaló que seguirán en las calles hasta que aumenten el salario “con bloqueo o sin el bloqueo”.

“Aquí vamos a continuar en la calle, porque el salario nuestro, Maduro, no está en discusión. Eso está en la Constitución y tú lo tienes es que cumplir, con bloqueo o sin bloqueo”, señaló.

La docente denunció que no son correctas las políticas con la que los gremios y sindicatos del país siguen mediando por una firma de un contrato.

“¿Quién dijo que para discutir un contrato hay que estar durante un año?”, se preguntó. “Usted se sienta a discutir un contrato y si su patrono no le va dando respuesta, se para de la mesa va a la Inspectoría del Trabajo y levanta un acta, se corre la 120 horas y usted se va huelga. Ah, pero como son unos miedosos dicen: ‘ay que yo tengo miedo, esto es una dictadura'”.

Castillo aseguró que ella está con los trabajadores que están en las calles exigiendo un salario justo.

Elsa Castillo en su llegada a la capital guariqueña/Foto: Xiomara López

Persecución

“El Sebin me puede seguir; incluso lo hace: me tienen una patrulla de un lado y otro, en la calle donde vivo. Yo les estorbo porque aquí hay un montón de gente que encontró en esta situación de Venezuela, su modelo de vivir; que encontró aquí cómo le den dinero para ayuda humanitaria y no llega nunca a mano del pueblo, sino que se lo agarran y yo no voy decir nombre, pero mucha gente sabe aquí de quién estoy hablando”, comentó.

Castillo, quien ofreció un discurso en plena Avenida Bolívar de la capital guariqueña, aseguró a la masa de educadores que la acompañaron, que seguirá apoyando la lucha por un salario que alcance para cubrir la cesta básica.

