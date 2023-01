Educativos, sanitarios y empleados públicos siguen en la calles de Guárico

Por segunda semana seguida trabajadores del sector educativo, salud y empleados públicos siguen marchando en las calles de San Juan de Los Morros.

La jornada de este lunes 16 de enero arrancó con una misa de acción de gracia en la capilla San Miguel Arcángel, celebrada por el padre Carlos Ramírez, quien ofreció su homilía enalteciendo la labor del maestro en estos tiempos y la lucha que lleva en la calle por reivindicaciones salariales.

Después se concentraron a las afueras de la capilla, ubicada en plena avenida Bolívar de la capital guariqueña, para marchar por todo el centro de la ciudad para alzar su voz en contra de los sueldos que perciben ya que no les alcanza para cubrir los alimentos en sus hogares.

Janeth Díaz, obrera del Ministerio de Educación, declaró a través de Radio Fe y Alegría Noticias que las navidades del año pasado fueron muy tristes porque el sueldo no le alcanzó para nada.

“Las navidades más tristes que he pasado en mi vida, las pasé este año 2022 y exijo un salario justo y digno porque no me alcanza, si compro el pollo, no compro el harina, si compro el harina, no compro la mantequilla, ese sueldo no da”, clamó díaz.

La trabajadora señaló que ella cobra 85 bolívares mensuales, con los solo puede cubrir dos productos de la cesta básica.

“Porque son 130, pero con los descuentos que hace el Ministerio me llega a 85 bolívares. ¿Quién vive con85 bolívares en este país? Necesitamos un salario justo, sueldo digno para todos los docentes, para todo el personal obrero, para el Ministerio, para todos los empleados públicos”.

Por su parte, Lilia del Valle, docente activa denunció que lo que percibe de pago no puede cubrir la comida y los pagos de los servicios públicos. “No nos alcanza para cubrir nuestras primeras necesidades, por lo que exijo sueldo justo”, acotó.

Exigencia de salarial

Andrea Parra, presidenta de la Confederación de Trabajadores de Venezuela en Guárico, manifestó a Radio Fe y Alegría Noticias que se mantienen en pie de lucha apoyando a la clase trabajadora del país.

“La lucha en este momento es por un salario justo, suficiente y adecuado para la clase trabajadora para que se firmen las convenciones colectivas de los trabajadores, no solamente la del magisterio, todas las convenciones colectivas de los trabajadores del sector privado, público”.

Parra comentó que se mantienen en emergencia en la calle hasta que se firme los contratos colectivos y se le dignifique el salario a los empleados públicos y privados.

“Nosotros hemos declarado una emergencia laboral, una emergencia sindical en la calle, porque el magisterio está en la calle haciendo asambleas informativas con sus afiliados, con sus trabajadores. Igualmente el sector salud haciendo visitas en los centros de asistencias para darle información a los trabajadores”.

Marcha nacional

La sindicalista aseguró que se están preparando para la marcha de la democracia este 23 enero, donde se le segura exigiendo al gobierno nacional un salario digno.

“También nos estamos preparando para acompañar a las fuerzas vivas el 23 de enero, donde nosotros alzaremos nuestra voz con nuestra consigna de un salario digno, justo y una convención colectiva como la merecemos los trabajadores venezolano”.