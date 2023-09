Una Palabra Oportuna 2752

Un espacio para caminar con Jesús

Interioridad

Sábado 9 de septiembre de 2023

Por: Silvia Blanco

Se cumple que Dios nos ama y nos cuida

Hoy ha llegado el momento de descansar con Papá Dios, respira hondo: ¿Cómo te sientes al final del día? Y ahora prepárate para escuchar la Palabra de Jesús:

“Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír”

Papá Dios actúa, aunque no nos demos cuenta. Su Palabra es viva y eficaz la acojamos o no. Crece como una semilla y se cumple en nosotros. Se cumple que Dios nos ama y nos cuida. Se cumple que el amor arrincona el temor. Se cumple que no estamos solos ante las dificultades.

¿Eres una persona de palabra como lo es Dios? ¿Eres capaz de parar y reconocer su acción sanadora en tu vida? Hoy es el momento de repasar tu día y agradecer esos momentos en los que ha estado presente a través de una palabra de aliento, un gesto solidario…

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.