Una Palabra Oportuna No. 2754

Un espacio para caminar con Jesús

*Oración de la noche*

Domingo 10 de septiembre de 2023

Por: *José Francisco Aranguren, SJ*

*Hacer vida cristiana viviendo en comunidad*

Padre enteramente bueno, hoy busco tu presencia, me relajo y te escucho…

Quiero sentir tu presencia en el silencio de mi corazón. Déjame decirte al mismo tiempo que eres mi Padre bueno, misericordioso, que me amas con amor de madre. Gracias por eso.

Haz que yo me convierta a tu amor y que viva desde esa convicción simple y al mismo tiempo profunda de que tú me habitas, de que estás en mí y me amas por lo que soy. Si me lo creo cambiaré.

Padre, gracias por la vida y por esta semana que hoy termino. Eres el Dios que no se repite y el de las sorpresas. Gracias por dejarme que te vea vivo y presente en mis hermanos.

Sabes bien que la vida cristiana se hace con otros. Por eso, tu palabra hoy me invita a vivir en comunidad, y sabes que es algo muy débil hoy. Solo si busco y quiero el bien del otro me veré obligado a buscar su bien cuando está dañando a la comunidad con su comportamiento. Ayúdanos a hacerlo del mejor modo posible, que no desistamos en la tarea de incluir y de no apartar a los hermanos que fallan, que somos todos porque somos débiles y limitados.

Señor, sin tu amor y tu gracia no puedo hacer esto. Renuevo lo que soy y deseo. Que eso, vaya unido a tu amor. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos