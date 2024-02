Y si vuelven las sanciones, ¿qué?, puede ser la pregunta más repetida durante esta semana ante el nuevo episodio de acción y reacción entre los Gobiernos de Venezuela y Estados Unidos.

Las recientes decisiones políticas en el país han levantado una serie de pronunciamientos y reacciones de parte de la comunidad internacional entre las que destaca la reimposición de sanciones económicas de parte de Estados Unidos. En principio, aunque dieron «plazo» hasta abril para generar condiciones electorales para todos los ciudadanos por igual, no titubearon, por ejemplo, en imponer ya restricciones a la Corporación Venezolana de Guayana Minerven C.A. Esta empresa estatal se dedica a la explotación y comercialización del oro venezolano.

A continuación, un repaso a las noticias más destacadas de esta semana:

No hay dos depresiones iguales

La presidenta de Psicólogos sin Fronteras Venezuela, Siboney Pérez, explicó a Radio Fe y Alegría Noticias que la depresión es un trastorno del estado afectivo y el resultado de interacciones complejas entre distintos factores: biológicos, psicológicos, sociales y ambientales.

Existen varios factores que pueden hacernos más vulnerables a ella, como eventos traumáticos, duelos y desafíos diarios. Diferenciándola de la tristeza, la depresión tiene tal grado de intensidad que interfiere en el funcionamiento normal de una persona. Además, enfatizó que no hay dos depresiones iguales, por lo que es importante que todos nos informemos y eduquemos al respecto para saber identificar los síntomas sin estigmas ni tabúes.

“No todos los yukpas son malos”

Y hablando de estigmas, esta semana se rompió uno de ellos relacionados a la comunidad indígena yukpa de Machiques, en el estado Zulia. Si bien en meses anteriores circularon noticias negativas de un grupo de ellos, finalizando enero, miembros de la fundación Yukpa Kumoko Patume entregaron rubros agrícola de sus cosechas al hospital Nuestra Señora del Carmen de ese municipio.

De acuerdo con el cacique Jesús Martínez, lo hicieron para colaborar con la alimentación de los pacientes y para cambiar la percepción de que “los yukpas no trabajan, no cosechan”. “No todos los yukpas son malos. Hoy no vinimos a tirar piedras, ni a pedir nada; vinimos a dar, porque es mejor dar que recibir”, recalcó.

El 2024 y los Derechos Humanos

Para la defensora de los Derechos Humanos, Mariana Romero, durante el año 2023 hubo un aumento significativo de ataques contra organizaciones y defensores en un contexto electoral. En total, documentaron 524 casos de violaciones de Derechos Humanos, lo que incide en el aumento de una política de criminalización.

Agregó que en Venezuela, la política de represión y criminalización es generalizada, por lo que cree “el panorama para la sociedad civil en el año 2024 será complejo, con muchos obstáculos y amenazas constantes”.

Y si vuelven las sanciones, ¿qué?

Mariano de Alba, asesor senior de CrisisGroup y abogado experto en derecho internacional y diplomacia, apuntó que un eventual restablecimiento de las sanciones económicas por parte de Estados Unidos podría generar un panorama económico bastante negativo para el país.

En una entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias, destacó “si la crisis económica en Venezuela continúa, probablemente esa situación que ha llevado a mucha gente a irse del país, va a persistir”. Además, consideró bastante probable que EE. UU. imponga nuevamente las sanciones si para abril no se detienen las detenciones arbitrarias ni se dan las garantías electorales de cara a las presidenciales.

Casi mil

En la misma línea de las sanciones, el politólogo Pablo Quintero considera que el regreso de las sanciones a la política nacional es un mecanismo de presión norteamericana. Recordó a Radio Fe y Alegría Noticias que Venezuela “hasta el día de hoy acumula más de 926 sanciones”.

Esto, aclaró, incide de manera negativa en la vida del venezolano de a pie, afectando el comercio y la industria. Y si vuelven las sanciones, ¿qué?. Pues Quintero explicó que una sanción “no genera un cambio político, ni tampoco un cambio de comportamiento positivo, todo lo contrario”.

Este es el resumen semanal de Radio Fe y Alegría Noticias del 29 de enero al 04 de febrero.

