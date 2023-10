Comerciantes en la Guajira reportan bajas ventas de útiles escolares

Comerciantes del municipio Guajira del estado Zulia reportaron pocas ventas en útiles y uniformes escolares.

Los minoristas dijeron a Radio Fe y Alegría Noticias que están muy preocupados por la situación.

Y es que, pese a las promociones que ofertan los comerciantes, los útiles siguen intactos en los mostradores de los locales.

Los vendedores aseguran que esta disminución afecta sus ingresos y señalaron que esperaban un impacto más positivo en las ventas para este nuevo año escolar, pero la realidad fue otra.

“Esta papelería es mía, hago ofertas desde hace un mes, pero la situación está tan mala que tengo la mercancía en el mismo lugar”, señaló una de las comerciantes de la zona.

La vendedora dijo que hay días que no venden nada. “Si los padres y estudiantes no han venido, es porque no tienen dinero. Los representantes manifestaron que el presupuesto no alcanza para comprar los útiles de sus hijos y mucho menos pueden estrenar uniformes”.

“Yo no he podido comprar los uniformes. No me alcanza el sueldo y todo está carísimo”, manifestó una de las residentes de la Guajira.

Algunas organizaciones no gubernamentales ofrecieron un apoyo a los niños escolarizados, que consistió en la entrega de kits de útiles y uniformes, con lo cual padres y representantes obtuvieron un ahorro de hasta 350 mil pesos colombianos, la moneda extranjera que circula en esta zona fronteriza de Venezuela. Esta cifra equivale a unos 2 mil 900 bolívares.

“Hay muchos niños que van con el uniforme desgastado porque ya tienen varios años usando las mismas prendas”, destacó una representante.

Con información de Norma González | Radio Fe y Alegría Noticias

