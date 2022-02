De las invasiones y otras estupideces

Desde el jueves, la humanidad puso retroceso en el carro de la historia. Los aprendizajes de los desastres bélicos parecen olvidados y la estupidez de la autodestrucción domina la escena.

Rusia invade Ucrania

En esta versión de imperialismo, Rusia invade a Ucrania, un Estado que decidió ser libre y que tendría la posibilidad de decidir cómo, cuándo y con quién asociarse. El gobierno ucraniano quiere entrar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pero a Vladimir Putin le parece un exceso de libertad y una amenaza para su imperio que, a lo bravo, quiere mantener callados y maniatados a los que por razones geográficas corrieron con la mala suerte de ser frontera o haber pertenecido a la Unión Soviética.

Ucrania es un Estado joven, se conformó el 24 de agosto de 1991, cuando se acabó la Unión de Repúblicas Socialistas. Desde entonces convive con la tensión de ser engullida por la Federación Rusa. En 2014, Rusia le arrebató la península de Crimea y siguió metiendo armas y guerrillas a la región del Donbass para pintar un cuadro de hostilidad. Esta semana consumaron el abuso y propiciaron la separación de la llamada República Popular de Donetsk y la República Popular de Luhansk.

Foto: Evgeniy Maloletka/AP

En la narrativa mediática se habla de guerra, pero en la evidencia, ¿es una guerra?, ¿pelean dos ejércitos parejos?, a todas luces la respuesta es no y no. Es una invasión. Una acción prepotente de un imperio que decidió que sus vecinos no pueden ser libres ni asociarse con quien lo deseen.

Ucrania es la nueva víctima histórica, igual que en Irak y en Afganistán, con la diferencia de que el «perro bravo», en esas ocasiones, fue Estados Unidos, que bajo la lógica de ser y actuar como un imperio invadió esos territorios sin tong ni song.

Matar siempre está mal, no importa quien sea el asesino. Invadir siempre está mal. No importa quien sea el invasor.

¿Es la tercera guerra mundial?

No lo sabemos. Técnicamente podría ser un desastre, si tomamos en cuenta que en medio de la locura hay armas nucleares que podrían extinguir a la humanidad en un abrir y cerrar de ojos.

Europa y Estados Unidos podrían intervenir, pero según el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski: «nos han dejado solos». La OTAN dice que solo intervendrá si tocan a uno de sus socios. China mira, se frota las manos y se abstiene, pragmatismo a lo chino.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos va y viene con las advertencias, esta semana, antes de impulsar la aplicación de sanciones contra Rusia dijo “harán que Rusia rinda cuentas”, en referencia a los bombardeos.

En estos tiempos, a diferencia del siglo XX, los expertos dicen que hay balas que duelen más que las de plomo. Las sanciones económicas podrían generar el colapso del mercado ruso y en consecuencia un «STOP WAR». Pero mientras eso ocurre, cuánta gente más engrosará la lista de asesinados. Quién sabe.

Foto: Archivo

¿Estupideces?

A lo Trump

La última semana también nos dejó la imagen del muro dominicano. Con esta decisión, el gobierno de la República Dominicana le hace la cruz a su vecino Haití. Luis Abinader imitando a Donald Trump desea cortar los vínculos con los haitianos, así como se pretendió en Estados Unidos con los mexicanos.

Intolerancia migratoria

Honduras también le pedirá visa a los venezolanos, así como ya lo hizo Costa Rica, México, República Dominicana, Chile, Ecuador, Panamá y un infinito número de países que se quedaron sin respuestas migratorias a la Crisis Humanitaria Compleja que padece Venezuela.

Entre tanto, la Conferencia Episcopal Venezolana alertó que se podría acentuar el fenómeno migratorio a gran escala. Los curas venezolanos exhortaron a todos los sectores políticos enfrentados a intentar un «acercamiento» que conlleve a una salida pacífica. Esta solicitud de la CEV viene dada por la conocida interrupción del proceso de diálogo en México.

Colombia y el aborto

Tras una ardua y espinosa discusión, el Estado Colombiano decidió despenalizar el aborto. Las mujeres neogranadinas podrían interrumpir un embarazo hasta la semana 24.

Hasta esta decisión, el aborto era permitido en Colombia bajo tres causales: cuando existe riesgo de salud física y mental para la mujer, por malformación del feto o en casos de que el embarazo sea producto de una violación.

Un país sediento

En la previa de los carnavales, Radio Fe y Alegría Noticias publicó el reportaje: «Venezuela, un país sediento rodeado de embalses». El trabajo de Graciela Portillo relata el drama de las comunidades que viven a secas y carreteando pimpinas, a pesar de ser uno de los países privilegiados con agua potable.

En occidente, oriente, sur y en la capital, los venezolanos solo piden agua, agua, agua, nada más.

Conmoción

En Ucrania y en Mérida, en un lugar las bombas destruyen todo y, en el otro, la ineficiencia y la corrupción no permiten que el pueblo de Tovar y el Valle del Mocotíes se levante de la tragedia que los sepultó hace seis meses.

«La guerra es un fracaso de la política y de la humanidad»

Esta es, quizás, la frase de la semana. Es una verdad del tamaño del mismo planeta y la dijo el Papa Francisco. Ojalá que la próxima semana podamos publicar el fin de la invasión y la vuelta a la cordura. Que los bélicos sean minoría este lunes en la Asamblea de Emergencia convocada en la ONU y que cada familia pueda enterrar a sus muertos, no importa de que lado sea.

Foto: Archivo web

Caracazo

Justamente hoy recordamos el inicio del Caracazo, otro de esos episodios de la historia que costó sangre, sudor y lágrimas. A 33 años de esa otra tragedia, recordamos el cómo actuaron los medios de comunicación de la época. ¿Cómo informaron los medios?, ¿cómo informan ahora en medio de una aventura sangrienta?

De las invasiones y otras estupideces el mundo debe aprender, porque al final el problema son los modelos de dominación, el paradigma imperial del yo superior arrogante y colonialista. Después que destruyan Ucrania, ¿qué viene?, quizás ya no quede nadie para contarlo.