Devotos peregrinan a la Virgen de la Misericordia y Caridad con mucha fe

Con más de treinta puntos de hidratación, salud y seguridad se llevó a cabo la peregrinación a la Virgen de la Misericordia y Caridad este domingo 21 de enero, desde la encrucijada de Las Palmas en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, hasta la entrada a San Sebastián de los Reyes estado Aragua.

Durante el trayecto, en el que se recorre 22 kilómetros, se pudo observar a niños, jóvenes y adultos mayores caminando con fe y devoción hasta la imagen de la madre Dios.

Carlos González, un joven que tiene una fractura en una de sus piernas producto de accidente, caminó en muletas varios tramos para pagar la promesa que le pidió a la Virgen del Caridad para su cura.

“Porque creo en ella de chamo y mi fe está puesta en ella y en esta recuperación. Voy a caminar por tramos. Llevo tres años en esto y voy llegar”, expresó.

Milagro Castillo, otra de las devotas, lleva tres años pagando promesa porque la Virgen le concedió un milagro de recuperar la movilidad de su brazo izquierdo, el cual no podía mover después de un accidente de tránsito.

“Tuve un accidente en una moto, me partí el brazo y le pedí a la Virgen para poder peinarme y ella me hizo un milagro, y se lo prometí por cinco años. Llevo tres años y ahorita estoy pagando la promesa por mi brazo y por una señora que le dio un ACV”, contó.

Cofradía del beato compartió con los peregrinos

Por su parte, la Cofradía del beato José Gregorio Hernández, de la iglesia San Juan Bautista en la capital de Guárico, acompañó a los caminantes en un punto de hidratación para animar su camino con fe y esperanza.

María Gabriela García, presidenta de la Cofradía, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que decidieron acompañar a los peregrinos como instrumento de esperanza y de amor, para que recorran el camino a la madre santísima, en la evocación de Nuestra Virgen de la Misericordia y Caridad.

“Estamos aquí sirviendo a los peregrinos. Estamos sorprendidas, pero más que sorprendidas, bendecidas porque han pasado aproximadamente dos mil a dos mil quinientas personas desde la 5:00 de la mañana camino de fe”.

García, quien estimó que al mediodía de este domingo ya habían pasado más de dos mil personas por su punto, agradeció a Dios por todos los caminantes que recorrieron la trocal 11 para agradar a la Virgen.

“Esto nos anima; esto nos fortalece porque no hemos perdido la fe, la esperanza y eso lo que tenemos que reavivar cada día. Bendiciones para todos nuestros queridos hermanos y para todos los venezolanos que se encuentran no solamente en nuestro país y que no han podido venir, sino fuera de nuestro país”, agregó.

Cofradía del Beato José Gregorio Hernández. Foto: Xiomara López | Radio Fe y Alegría Noticias.

Kilómetros de Fe

A este recorrido también se sumaron diferentes clubes de ciclista, incluyendo los de “Kilómetros de Fe” en la entidad, quienes pedalearon ida y vuelta los 22 kilómetros desde el municipio Roscio hasta el municipio San Sebastián, para seguir visitando los templos y devociones marianas que se realizan en el país.

Eduardo Blanco, ciclista de “Kilómetros de Fe” en la entidad, también aprovechó para informar que ya se están preparando para el recorrido hasta el Nazareno de Achaguas en el estado Apure.

Blanco señaló que están coordinando otras nuevas paradas del recorrido para que los ciclistas puedan descansar, no se cansen y lleguen frescos a la procesión.

Eduardo Blanco, ciclista de “Kilómetros de Fe”. Foto: Xiomara López | Radio Fe y Alegría Noticias.

