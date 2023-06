Hugo Medina: junta interventora de la CVG oprime a la clase trabajadora

Trabajadores activos y jubilados de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) llevan más de siete días de confrontación con la junta interventora, a quienes les exigen responder a las demandas de mejores salarios y pago de prestaciones sociales.

El presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar (Fedajupebol), Hugo Medina, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que a Juan Cabrera, Daniel Romero y Leandro Azócar, detenidos la semana pasada, “les tendieron una trampa”.

“Ellos fueron invitados a la CVG por la junta interventora para conciliar, pero lo que les tenían era una vulgar trampa. Una vez en el sitio fueron detenidos y posteriormente presentados el día domingo”, denunció.

Agregó que posterior a esta medida, el día 13 de junio la CVG introdujo un recurso de amparo que contempla 17 medidas cautelares contra trabajadores activos de la empresa que mantienen su lucha laboral.

El sindicalista señaló que ellos también introdujeron, ante los tribunales laborales, un recurso de amparo con la finalidad de recuperar los derechos vulnerados. “Ya ha pasado una semana y no se ha admitido este recurso ni desestimado. Tenemos derecho a la justicia”, expresó.

El presidente Fedajupebol añadió que la junta interventora, desde que se instaló hace dos meses, solo ha servido para oprimir a la clase trabajadora de la CVG.

También denunció la militarización de la corporación. “Este jueves habían más de 300 militares esperando a los jubilados”, detalló.

El jubilado dijo que las autoridades de esta junta interventora alegan que quieren producir, “pero no es justo que los trabajadores no puedan levantar su voz para exigir sus derechos”.

“Nosotros vamos a permanecer en la calle, porque somos la clase trabajadora más radical de Latinoamérica. Seguiremos con nuestro grito de guerra: no al exterminio del jubilado, no al exterminio de la clase trabajadora, no al exterminio pensionado”, sostuvo.

Apelarán a organismos internacionales

Medina dijo que requieren el apoyo de los organismos internacionales, sobre todo a la Comisión Internacional de Derechos Humanos y a la Corte Penal Internacional.

“Nos están vulnerando nuestros derechos al vulnerar nuestro salario”, insistió.

En relación a la producción, el sindicalista señaló que la mayoría de las empresas básicas están en el “suelo”, como el sector aluminio, acero o maderero. Agregó que muchas están a un 20 % de su capacidad.

“La CVG era la única empresa en el país que tenía un fondo de prestaciones sociales y ahora no hay nadie que nos explique dónde está ese recurso”, dijo.

Con información de José Blanco | Radio Fe y Alegría Noticias

