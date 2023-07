Médicos inician un paro laboral en Reino Unido

El gremio médico de Reino Unido inició un paro de sus actividades por cinco días continuos, informaron diversos medios de comunicación británicos este jueves 13 de julio.

Los profesionales de la medicina exigen al gobierno un aumento de 35 % al salario, para poder sortear la creciente inflación económica que se profundiza en la nación.

La Asociación Médica Británica (BMA-siglas en inglés) espera que con el aumento del 35 % del salario, el ingreso de médico alcance el nivel del salario del 2008.

“Hoy marca el comienzo de la huelga individual más larga de médicos en la historia del NHS (National Health Service), pero aún no es un récord que deba pasar a los libros de historia”, expresaron los líderes de la organización sanitaria convocante, Dr. Robert Laurenson y el Dr. Vivek Trivedi.

De acuerdo con la prensa británica, 47 mil 600 médicos se han unido al paro como medida de protesta contra el gobierno y a favor de un aumento salarial.

Ante la creciente inflación en Reino Unido, algunos médicos no descartarían la opción de la migración a países donde “sienten que las autoridades se preocupan por sus médicos”.

Junior doctors @BMA_JuniorDocs are going on strike today as part of the longest walkout in NHS history in a dispute over pay. Laura and Cameron are two of those supporting the British Medical Association outside #hinchingbrooke Hospital. #JuniorDoctorsStrike pic.twitter.com/74RYMYL2m0