“No hay seguridad de protección por parte de los Estados que acogen a los migrantes”

Miguel Ángel Morffe, docente de la Universidad Católica del Táchira (Ucat), investigador y analista de políticas públicas, afirmó que actualmente los países de tránsito o receptores de migrantes, no garantizan protección ni seguridad a la población que se mantiene en movilización.

“Uno de esos factores de riesgo es la desprotección que se tiene. No hay seguridad de una protección por parte de los Estados que acogen a los migrantes (…) Ese apoyo y resguardo no es real tal como lo muestran”, dijo Morffe en el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias.

En este contexto, cabe resaltar que el pasado 30 de octubre, un total de 22 personas, conformadas por 16 adultos y 6 menores de edad, partieron desde Puente Real, del municipio San Cristóbal en el estado Táchira, con el objetivo de llegar hasta los Estados Unidos. Sin embargo, ahora se encuentran desaparecidos.

Según testimonio de los familiares, la desaparición ocurrió cuando iban por la ruta entre Zacatecas y Torreón en México, ruta utilizada por la mayoría de los migrantes para tomar el tren que los llevaría como destino final a los Estados Unidos.

Sobre este caso, Morffe señaló que dentro de las factores de riesgos “está la inseguridad que se tiene durante ese desplazamiento”.

“La inseguridad en los territorios de acogida, donde van a tomar el transporte, donde van a tratar de comer algo… Son un sin número de factores de riesgo que están allí, pero que se han ido acrecentando debido a la desprotección de los Estados”, añadió.

Insistió en que la responsabilidad recae sobre México, cuyo presidente, Andrés Manuel López Obrador, convocó recientemente una reunión con representantes de otros países para tomar medidas que permitan garantizar el resguardo a la vida, la integridad y la seguridad de los migrantes.

“Pero si el propio Estado no tiene la capacidad de resguardar a su propios ciudadanos, ¿tú crees que va a haber el interés por parte de un migrante, que es una persona que no está plenamente identificada?”, se preguntó Morffe.

Retomó el tema de los 16 adultos y 6 menores de edad desaparecidos en México, para comentar: “yo no he visto la respuesta del Estado mexicano. No la he visualizado cuando debería ya estar en alerta, notificar y mantener informado más que todo a los familiares que son los principales dolientes”.

Bandas delictivas

Morffe aclaró en primer lugar que todos los Estados receptores o de tránsito deben dar respuesta a la actual crisis migratoria, pero “el embudo se cierra es cuando llegan a México, y sabemos las condiciones de seguridad que hay en México y muchas de las bandas han entendido esa realidad”.

De hecho, Morffe explicó que mientras los Estados tratan de minimizar la migración venezolana, aparece un actor que se hace presente en este escenario como lo son precisamente las bandas delictivas.

Describió los casos que se han registrado en los terminales terrestres de la ciudad de Maracaibo y San Cristóbal, donde pueden haber personas vinculadas a estas bandas delictivas que ofrecen traslados, manifestando “yo te ayudo”, “yo te acompaño”, o “yo te llevo” y resulta ser, en la mayoría de los casos, una falsedad.

“Cuando se tiene desprotección, hay unos factores de riesgos que ellos lo saben. Las bandas delictivas conocen la dinámica: se han ido acoplando y conocen mejor la ruta. Esas bandas delictivas son las que diseñan y preparan esa ruta a fin de lucrarse económicamente y evitar los controles policiales que tienen”, aseguró.

Cruzar la frontera es igual a quedar desprotegido

“¿Qué pasa con los migrantes? Que cuando ya salen de Venezuela, cuando ya cruzan el Puente Internacional Simón Bolívar o el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, ya quedan desprotegidos”, aseguró Morffe.

Esto por el aparente desinterés que existe por parte de las autoridades, que lo único que hacen “es dejarlos cruzar”, sin considerar una protección que trascienda el simple cruce, afirmó el entrevistado.

Explicó que actualmente el migrante está llegando a regiones como un “nómada”, donde no conocen las normativas ni las leyes, lo que hace que la población migrante se convierta en un objetivo para las bandas delictivas, que secuestran o extorsionan.

Resaltó que existe un gran cantidad de migrantes que quedan invisibilizados, mientras que las dinámicas de los países transcurren tranquilamente. “Y eso se va minimizando en cifras, pero hablamos de seres humanos que pierden la vida cruzando el Darién”.

La información que actualmente es conocida en cuanto a la población en movilidad, se tiene por organizaciones no gubernamentales que hacen las investigaciones y los respectivos pronunciamientos.

“Pero no por parte del Estado. Hace falta un compromiso fuerte más allá de los discursos políticos. Falta un discurso fuerte, porque hablamos de seres humanos y de personas que a través del trayecto se van sin comunicación, porque no hay la facilidad de comunicarse para sus familiares”, agregó el profesor.

Rechazo y xenofobia

Para finalizar, el investigador Morffe comentó que, considerando todas las debilidades antes descritas, las personas que logran llegar a México en vez de recibir receptividad, se topan con el rechazo, la xenofobia y la falta de oportunidades.

“A los venezolanos se les solicita visa para ir México, algo que no ocurría anteriormente. Empiezas a ver un escenario ficticio, porque no es real ese apoyo”, insistió.

A su juicio, “los presidentes se reunieron pero no hay acciones contundentes” y “no se ha mejorado la atención de los migrantes”.

