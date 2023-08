Scarlett Linares lanza ‘Celebrando’, su nuevo sencillo promocional

Escuchar su nombre es recordar de inmediato la letra: ¿qué te has creído tú, que yo no valgo? Si tengo el corazón en carne viva, cobarde fuiste tú no aprovechaste de los mejores años de mi vida… sí, Scarlett Linares, una de las voces que revolucionó hace más de 25 años en la música venezolana.

En esta ocasión, regresó con una nueva canción que se titula Celebrando y que la grabó en un estilo distinto a la que todo el mundo conoce. Lejos del arpa, cuatro y maracas. Linares decidió probar con un género actual bailable y en Celebrando, su voz le pone color a una letra que trata sobre el empoderamiento femenino, en esa mujer trabajadora capaz de alcanzar el éxito al lado de su par masculino.

Un encuentro con los medios de comunicación marcó el estreno del video de este tema en simultáneo con las plataformas digitales. Es una canción compuesta por Lenin Piñango y el video está bajo la producción general de Óscar Rivas Gamboa y con una invitada especial: Diana Patricia, La Macarena del mundo.

No dejará de cantar la música llanera

Video: Lenys Martínez

Linares resaltó que no se alejará de la canta criolla, solo que quiso probarse en otro estilo, pues a su juicio, considera que no hay edad para atreverse y alcanzar los sueños. “Toda mi vida le agradeceré a la música llanera que me convirtió en lo que soy como artista, pero como intérprete siempre tuve esa cosquillita de explorar otros géneros y pasaba y pasaba el tiempo”, dijo.

Comentó que este era el momento de atreverse y que aunque “al principio no fue fácil” pensó en grabar música romántica, pero tras escuchar a su hijo y algunas amistades, la aconsejaron optar por lo urbano, lo bailable. “Fuimos cuajando la idea poco a poco”, apuntó.

El compositor captó lo que Linares quería

Linares señaló que conversó con el compositor Piñango sobre lo que ella quería y que éste de inmediato le captó la idea. Una semana después ya tenían la letra de la canción. “Luego comenzó a armar la música y creamos ideas juntos”, dijo.

La cantante resaltó que la grabación del video de Celebrando se hizo en una larga jornada de trabajo, cuyo trabajo final resultó satisfactorio, pues durante el encuentro con la prensa no dejó de reconocer el profesionalismo de todo el equipo que participó en el audiovisual, así como también a su casa productora ExiShow.

Aunque la intérprete venezolana grabó un nuevo tema bajo otro género musical, reiteró en que no dejará de cantar la música con la que se dio a conocer. “La música llanera me dio todo lo que soy, corre por mis venas. Estoy preparando mi nuevo tema musical llanero, pero quiero seguir adelante con esto que estoy haciendo y me siento como pez en el agua. Este género es movido, no se me ha hecho difícil y creo que tengo el don de poder hacer varios géneros a la vez”, expresó.

Próximas presentaciones

Para finalizar, Linares comentó que en septiembre cumplirá con una serie de presentaciones en España: viernes 1 en Madrid, luego el 2 en Tenerife y el 3 en Barcelona.

Quienes deseen ver el video Celebrando, lo podrán hacer aquí.

