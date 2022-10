A paso de morrocoy va la activación de la frontera

Este miércoles 26 de octubre se cumple un mes de la reapertura fronteriza entre Venezuela y Colombia, es por ello que Radio Fe y Alegría Noticias consultó a sus periodistas establecidos en Apure, Táchira y Zulia para conocer qué tanto, o no, se ha avanzado en la normalización comercial de ambos países. Todos coincidieron en que la activación de la frontera va a paso de morrocoy.

El periodista Juan Carlos Rosales, radicado en el estado Apure, expresó este miércoles 26 de octubre en el programa Punto y Seguimos, transmitido por Radio Fe y Alegría Noticias, que los habitantes de Guasdualito no han percibido algún cambio con la activación de la frontera “todo está relativamente similar”.

“Por el Puente José Antonio Páez en el Alto Apure, que une al departamento de Arauca (lado colombiano) y El Amparo (lado venezolano), solamente se permite el paso peatonal”, dijo Rosales.

Detalló que las ambulancias llegan hasta la mitad del Puente José Antonio Páez, allí la persona que tenga la emergencia de salud la recibe un taxi, u otra ambulancia para llevarla hasta algún hospital.

Se mantiene el intercambio por canoas

Expresó que las personas prefieren pagar 2.000 pesos colombianos, el equivalente a unos 5 bolívares, para cruzar el río Arauca y estar del lado colombiano, a dar toda una vuelta caminando por el puente y luego pagar un taxi que cuesta 5.000 pesos colombianos, unos 15 bolívares.

“La gente prefiere seguir usando las canoas. Quienes no se arriesgan a pasar por el río porque le tienen miedo a este caudal, prefieren usar la alternativa de cruzar el Puente José Antonio Páez, donde está Migración Colombia y Migración de Venezuela”, dijo el periodista Juan Carlos Rosales.

Especificó que en el río Arauca no se exige ningún tipo de documentación, ya que es un paso no formal. “Allí la gente sale y entra con su mercancía, que es lo que se mantiene, una economía no formal donde el intercambio se viene dando a través de canoas”, refirió.

Rosales indicó que los productos que se compran en Colombia para algunos abastos de Guasdualito, y de otras zonas, son trasladados por el río Arauca sin ningún tipo de control aduanero, hasta tanto no se establezca la formalidad de pasar por el Puente José Antonio Páez.

Táchira

En Táchira el periodista Jorge Labrador asegura que en los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, solo está permitido el paso peatonal y el transporte carga pesada.

Dijo que con la activación de la frontera lo que ha ingresado a Venezuela desde Colombia es materia prima para la fabricación de zapatos, vidrios, latón y confitería. Por otro lado, lo que ha exportado Venezuela hacia Colombia es hierro, aluminio y carbón.

En lo que respecta al paso de vehículos entre los dos países a través de la frontera con alimentos no perecederos, refirió que está paralizado debido a los trámites y permisos que deben solicitarse ante el Ministerio Público.

“Aproximadamente unos 200 empresarios están formalizando los trámites para el traslado de mercancía. Se habla de que aproximadamente unas 50 agencias aduaneras se han activado en San Antonio de Ureña y ya empezaron a buscar las asesorías tanto de los agentes aduaneros, como de lo que tiene que ver con las almacenadoras, que deben cumplir para hacer las importaciones”, explicó Labrador.

Zulia

La periodista Saylin Fernández afirmó que en el estado Zulia, específicamente en la frontera con Paraguachón, que es el departamento de la Guajira en Colombia, el paso peatonal y de carga pesada siempre estuvieron habilitados.

Por ahora, al igual que en Apure y en Táchira, la restricción es para los vehículos particulares que no se pueden desplazar entre Venezuela y Colombia.

Esta medida ha originado que familias wayúu, que tienen asentamientos en Paraguachón, crearan estacionamientos improvisados donde las personas pueden dejar sus vehículos.