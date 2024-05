A 100 años del nacimiento de Sofía Ímber

Este miércoles 8 de mayo se cumplen 100 años del nacimiento de una periodista y promotora cultural que dejó huellas en el país: Sofía Ímber. A propósito de su onomástico, se desarrollarán una serie de actividades para honrar su memoria y legado, entre esas, el regreso a las tablas de la obra La señora Ímber en el Teatro Trasnocho, en Caracas.

En esta pieza teatral -que proviene del libro escrito por el periodista Diego Arroyo Gil- la caracterización de la comunicadora está a cargo de la actriz Julie Restifo, quien nunca se imaginó que alguna vez en su vida iba a interpretar la vida y obra de Sofía Ímber.

Restifo, en compañía de Arroyo, Javier Vidal y Adriana Meneses (hija de Sofía Ímber) ofrecieron una rueda de prensa este lunes 6 de mayo donde no solamente hablaron sobre la obra, sino de las distintas actividades adicionales en homenaje de esta insigne rumana-venezolana.

Exposiciones y un foro en honor a Sofía Ímber

Durante el encuentro con los medios, Meneses resaltó que este homenaje hacia su madre debía ser justo el día de su cumpleaños porque “es una fecha importante para no dejarla pasar por alto” y que por eso un grupo de personas cercanas y queridas por su madre planificaron varias acciones que iniciarán en la Universidad Católica Andrés Bello con un foro de periodistas que llegaron a trabajar con Ímber en el diario El Universal.

Luego continuarán con la inauguración de una exposición de caricaturas vinculadas con Ímber y el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Ímber (Maccsi, aunque el gobierno venezolano le cambió el nombre a Armando Reverón). Posteriormente en la noche se reestrenará la obra en el Teatro Trasnocho del Centro Comercial Paseo Las Mercedes.

Mientras que el día jueves 9 estrenarán una exposición interactiva en la Galería del Museo de Los Galpones, en Los Chorros, Caracas, el cual reflejará la vida de Ímber en su rol más íntimo: su casa, su vida como mamá; y el viernes 10 se llevará a cabo un foro de Venezuela Analítica con Boris Izaguirre de manera virtual.

Sofía Ímber quería llegar a los 120 años

Por su parte, el autor del libro, Diego Arroyo Gil, contó de manera jocosa algunas anécdotas que vivió durante los tres años que compartió con la comunicadora en el proceso de la escritura del libro, entre esas, que quería vivir hasta los 120 años.

No obstante, Arroyo Gil contó con asombro que le parece bonito que en Venezuela existan personas que demuestren interés por la vida y obra de La señora Ímber porque “la historia del país no inició en 1998 sino mucho tiempo atrás y que si hay que echar mano a la memoria es de la gente que construyó un país civil y democrático como Sofía”, aseguró.

Foto: Lenys Carolina M.N. | Radio Fe y Alegría

El periodista aprovechó la ocasión para recordar que su interés en escribir un libro sobre Sofía Ímber es porque quiso explorar “lo que había detrás del personaje público, de esa señora que le caía muy bien y a la vez muy mal a mucha gente por su manera de ser”, dijo y agregó que eso lo llevó a descubrir más allá sobre quién fue Sofía Ímber.

“Tenía una fuerza tan grande que a veces daba la impresión de que no era un ser humano. Conversamos durante tres años y me di cuenta que no podía decir yo lo que ella decía tan bien. El resultado no me convencía (con respecto al libro). Hice que esa voz hablara y por eso el libro está escrito en primera persona. Es un monólogo de principio a fin”, comentó Arroyo a los periodistas.

“Sofía es una presencia muy fuerte”

Adicionalmente, resaltó que el texto se prestó para sacar un hilo dramático capaz de ser coherente y fiel a lo que el libro quería hacer: mostrar tanto a la Ímber pública como privada y que desde ese entonces, el libro inició una segunda vida para que la obra hiciera un camino independiente.

“La obra me permitió y me permite compartir la experiencia con otros porque Sofía es una presencia muy fuerte en personas que la conocieron”, agregó el comunicador y escritor.

Por su parte, el director de la pieza, Javier Vidal, también contó algunas anécdotas que vivió con Sofía Ímber, pero que una vez tuvo el libro en sus manos de inmediato se dio cuenta que era perfecto para montar una obra de teatro. “Hice una adaptación. No solamente se cuenta la historia de una mujer, sino la historia de una Venezuela contemporánea”, apuntó.

-¿Qué significa para ti haya sido tomado en cuenta para una obra de teatro?

“No sé si juegue en mi beneficio que nunca espero que pase nada extraordinario con alguna cosa que yo escriba. No me imaginé que esto iba a ocurrir y ni creí lo de la obra de teatro y solo te das cuenta cenado ocurre y te abrumas que luego solo lo miras en retrospectiva. Lo hice (escribir el libro) porque me interesaba el personaje y me complace mucho por lo que le pueda dejar a los demás”, expresó Arroyo Gil a Radio Fe y Alegría Noticias.

Julie Restifo confesó que venció los miedos

Para finalizar, la estrella principal de la pieza teatral, la primera actriz Julie Restifo, si bien fue la última en hablar, confesó con respeto y admiración que jamás pensó en interpretar la vida de Sofía Ímber en las tablas. Comentó que cuando le llegó la propuesta la asaltaron los miedos. Pidió que buscaran a otra actriz porque no se sentía segura de llevar a cabo ese monólogo, pero enfrentó sus miedos y se metió en la vida e historia de la periodista.

Foto: Lenys Carolina M.N. | Radio Fe y Alegría

“Cada vez que me metía en su vida soñaba con ella y la hacía mía. Lloré con ella y… amarla. ¡Es que no hay otra manera de hacerlo si no la amas! Agradezco a la vida que esto pasó y que me eligieron”, expresó Restifo de manera emotiva y entre aplausos de todos los presentes.

La señora Imber se presentará a partir de este viernes 10 y hasta el domingo 26 de mayo en el Teatro Trasnocho del Centro Comercial Paseo Las Mercedes, en Caracas. Las entradas tienen un costo de diez dólares y se pueden adquirir en las taquillas del recinto teatral y también en Ticketmundo.

Foto: Lenys Carolina M.N. | Radio Fe y Alegría

