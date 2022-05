Alcaldesa de San Juan exige combustible para los camiones del aseo urbano

Durante una rueda de prensa ofrecida la mañana de este lunes 23 de mayo, la alcaldesa del municipio Roscio, Sulme Ávila, volvió a exigir a los encargados del combustible en San Juan de Los Morros, el suministro de gasoil a los 13 camiones del aseo urbano.

Ávila denunció a Radio Fe y Alegría Noticias que están necesitando un aproximado de 970 dólares para llenar los tanques de combustible a los camiones alquilados.

“Nosotros no podemos gastar 970 dólares en gasoil y gasolina porque sencillamente todo los camiones que tenemos del aseo son alquilados, ninguno es propio porque a nosotros nos dejaron la alcaldía sin ningún camión».

Ávila agregó que también «hice la denuncia de una venta de 46 vehículos por 380 mil bolívares en ese tiempo y dejaron todo el parque automotor de la alcaldía sin vehículos”.

La alcaldesa señaló que ante la falta de vehículos propios, en la alcaldía han tenido que contratar camiones particulares para poder cubrir las rutas del aseo urbano, lo que dificulta comprar combustible a precios internacionales, ya que solo el 1% de contribuyentes paga el servicio.

Paga 5 mil dólares de alquiler de los camiones

“Ya con pagar 5 mil dólares en alquiler de camiones, más 5 mil dólares que pago semanal en máquinas, ya con eso es más que suficiente porque no hay recaudación, nadie paga el aseo en el municipio. Aquí de 30 mil casas, el 1% paga el aseo, el resto no lo paga».

Ávila manifestó que desde que cumplió los 100 días de gobierno se le ha ido paralizando el suministro de gasolina y gasoil para los vehículos y maquinarias que trabajan para la alcaldía.

“Dos veces a la semana es lo que estamos pidiendo, es lo único que necesitamos para recoger la basura, para lo demás sacamos del mismo camión para echarle a la maquinita, del mismo camión sacamos para echarle a las motosierras, para que este municipio siga siendo el municipio piloto del estado Guárico en la recolección de basura”.

Otras obras se han paralizado por falta de plata

La mandataria indicó que ha tenido que paralizar obras que están en construcción por falta de recursos, por lo que exige apoyo por parte del consejo federal de gobierno para sacar adelante el municipio.

“Hemos parado las obras y hemos continuado con la limpieza generalizada con las mismas cuadrillas porque a ellas les paga el (sistema) Patria directamente y no hay problema, pero yo no he podido construir más obras”.