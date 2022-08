Denuncian despidos de trabajadores del sector público

Además de sentirse maltratados y vejados por el gobierno nacional al no cumplir con los compromisos laborales, trabajadores del sector público en Caracas denunciaron la suspensión de salarios y otros abusos.

Y es que, a lo largo de un mes de protestas, trabajadores de distintos sectores, como salud y educación exigen la eliminación del instructivo emanado por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y otros beneficios.

El equipo reporteril de Radio Fe y Alegría Noticias logró conversar con la docente Griselda Sánchez. Ella, alzó su voz y sin temor a represalias denunció la suspensión de su salario sin motivo alguno.

Sánchez dijo que en reiteradas oportunidades ha denunciado que esta situación se viene presentando con cientos de maestros en la región capital.

La misma situación le ocurre a Luis Betancourt, discapacitado visual, quien es trabajador del sector salud (Hospital Oncológico Luis Razetti).

Betancourt manifestó que tras sufrir un accidente laboral, tuvo como “recompensa” la separación de su cargo.

“Desde hace un año no he recibido mi salario. La inspectoría falló a mi favor, obligando al patrono a reengancharme y cancelar los salarios caídos, sin embargo, eso no se ha cumplido”, reclamó.

El trabajador denunció que el Gobierno nacional habla de un proceso incluyente, sin embargo, cada vez son más “excluyentes”.

Entre tanto, las protestas y manifestaciones siguen en todos los estados del país, con el único objetivo de lograr que el Ejecutivo nacional cancele lo adeudado a la masa trabajadora del país.