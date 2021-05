Jóvenes en Guárico emprenden para superar la crisis

Actualmente los emprendimientos en San Juan de Los Morros, capital de Guárico, han ayudado a muchas familias a salir adelante en medio de esta crisis que afronta el país.

Así es el caso de Génesis Vermilio, una joven profesional graduada de administradora que decidió crear una empresa hace dos años de dulces y accesorios a través de las redes sociales.

“Mi emprendimiento se llama Dettagli C.A. El nombre surgió por la palabra detalles, porque de eso se trata nuestro emprendimiento, de dar detalles a todos nuestros seres queridos”, contó a Radio Fe y Alegría Noticias.

Vermilio comentó que la palabra Dettagli en italiano significa detalle y de ahí surgió el nombre que hoy lleva su emprendimiento que nació en el 2019.

“Me encantaba ver en las tiendas los arreglos con luces, con globos y yo decía ‘¡yo quiero hacerlo!‘ Me atreví. Al principio no fue fácil, de verdad, mi primer cliente nunca me canceló, nunca apareció. Él me dio muchas ideas y al final desapareció”, prosiguió.

Pero el aparente fracaso “me ayudó muchísimo a atreverme. Le doy gracias a esa persona, porque gracias a él Dettagli es lo que hoy es”.

Apoyo familiar

La joven indicó que cuenta con el respaldo de su madre, familia y novio que la apoyan con la compra de insumos, elaboración del producto y entrega de pedidos.

“Sí, cuento con una socia. Mi socia es mi mamá, un apoyo fundamental en todos los sentidos. Mi familia también, mi novio, todos me ayudan desde la compra de los materiales hasta el producto terminado”, comentó.

Vermilio manifestó que durante el año de pandemia la empresa ha surgido, ya que el estar en casa le ha permitido fortalecer el negocio.

Cabe destacar que durante el Día de las Madres este emprendimiento se reinventó con muchos obsequios para las consentidas especiales de las casas.