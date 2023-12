José María Vélaz, chileno de nacimiento y venezolano de pasión, vino al mundo un 4 de diciembre de 1910. En su vocación de jesuita siempre tuvo grandes sueños que fue conquistando en la medida en que apostaba por la educación y la gente.

Una de esas grandes pasiones fue el Movimiento educativo Fe y Alegría, hoy diseminado en más de 20 países en todo el mundo.

Su legado ha dejado una huella imborrable en la educación y la vida de muchos niños, niñas, jóvenes y adultos.

Gracias a su visión y pasión incansable, Fe y Alegría llegó más allá del asfalto y al día de hoy sigue motivando para brindar una educación de calidad en los sectores más vulnerables del país y de Latinoamérica, pues él nos enseñó que la educación es el camino para transformar vidas y romper las barreras de la desigualdad.

Su compromiso con la educación sigue siendo una fuente de inspiración para todos nosotros. Desde el Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín y todos los programas que conforman Fe y Alegría Venezuela, recordamos su valioso legado y renovamos nuestro compromiso de seguir su ejemplo.

Y como decía el siempre bien recordado José Agustín Lazcano, Joseba, también vibrante con Fe y Alegría, la vigencia de las ideas del fundador de Vélaz trasciende al mero hecho del nacimiento del Movimiento de Educación Popular.

Para Joseba, la grandeza de Vélaz no parte precisamente porque se le llame “fundador sino porque fue el desencadenador de Fe y Alegría. No es simplemente que Vélaz tenía idea desde la razón. No, no fue así. Él tenía una pasión, tenía un entusiasmo, tenía unas intuiciones generales, pero descubrió, y son palabras de él, que todos tenemos más de bueno que de malo”.

Destacaba el jesuita que en Vélaz lo que predominó fue la inspiración de que “todos somos convocables si nos levantan una bandera que vale la pena y en consecuencia él sale con la lógica de que hay que invitar a la gente y ofrezcámosle posibilidades para que la gente haga las cosas”.

En ese sentido, precisaba a través de Radio Fe y Alegría Noticias que el Movimiento nació a partir de una invitación a la gente sin que el padre Vélaz tuviera muy claro “el qué y el cómo. Lo que sí tenía claro es que era absolutamente urgente, necesario y hasta con visión política transformar nuestra injusta sociedad”.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.