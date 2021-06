Monagas cumple vacunación de abuelos en 7 de sus 13 municipios

Delia Cedeño, gerente médico del instituto de Salud del estado Monagas, explicó que el cronograma de vacunación se ha completado en 7 de los 13 municipios que tiene la entidad.



Asegurando que las jornadas de vacunación para los adultos mayores han tenido una alta receptividad por lo que se ha ampliado la logística de atenciones.



“Prioridad, nuestros adultos mayores, hemos realizado vacunaciones en los municipios Sotillo, Libertador, Uracoa, Caripe, Acosta, Santa Bárbara, Ezequiel Zamora, seguiremos en las próximas semanas en los otros municipios que todavía no hemos abordado.



Cedeño señaló que la vacunación contra la COVID-19 concluirá cuando sea alcanzada la meta de dar cobertura de inmunización del 100% de la población adulta que está priorizada.



En cuanto a los señalamientos que algunos abuelos han hecho públicos sobre la demora en las atenciones precisó que se ha reducido el tiempo de espera y priorizado a quienes por razones de salud no puedan permanecer en cola.



“Las primeras personas que pasamos son los que tengan alguna condición o discapacidad, los pasamos a un espacio techado con sillas para las personas que no pueden subir a las gradas, esas son las primeras que se están vacunando, igualmente los personas que fueron seleccionadas con la plataforma Patria y que tienen su mensaje de texto, se organiza una cola para así facilitar el ingreso y la vacunación” dijo.



Para la próxima semana se aseguran las jornadas en los municipios restantes y se continuaran en el municipio capital Maturín.