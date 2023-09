Una Palabra Oportuna No. 2762

Un espacio para caminar con Jesús

Interioridad

Jueves 14 de septiembre de 2023

Por: H. Elena Azofra



Dios no mandó su hijo al mundo para condenar al mundo



Prepárate para un sabroso momento con el Señor respirando profundo y serenando la mente.



Hoy la iglesia celebra LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ. Es muy extraño que se exalte un patíbulo, un lugar de tormento y muerte, pero los cristianos vemos en la Cruz la constataron del evangelio:

«Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él».



Lee despacio y hondamente los versos del himno:



Oh cruz fiel, árbol único en nobleza!

Jamás el bosque dio mejor tributo

en hoja, en flor y en fruto.

¡Dulces clavos! ¡Dulce árbol donde la Vida empieza

con un peso tan dulce en su corteza!



Cantemos la nobleza de esta guerra,

el triunfo de la sangre y del madero;

y un Redentor, que en trance de Cordero,

sacrificado en cruz, salvó la tierra.



Y dijo el Señor: «¡Vuelva la Vida,

y que el Amor redima la condena!»

La gracia está en el fondo de la pena,

y la salud naciendo de la herida.



En plenitud de vida y de sendero,

dio el paso hacia la muerte porque él quiso.

Mirad de par en par el paraíso

abierto por la fuerza de un Cordero.



Al Dios de los designios de la historia,

que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza;

al que en la cruz devuelve la esperanza

de toda salvación, honor y gloria. Amén.



Haz silencio en lo más íntimo de ti.



Recuerda algún episodio actual de la geografía mundial donde aparentemente aún vivan como no redimidos y ora a Jesús por ellos.

Rinde tu homenaje al «CRUCIFICADO», que es garantía de salvación ya consumada.

Amén.

Con tu palabra señor, saldremos fortalecidos.