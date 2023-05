Bajones eléctricos son un calvario para habitantes de Monagas

Los bajones eléctricos en los municipios del estado Monagas siguen siendo un calvario para sus habitantes quienes aseguran que Corpoelec a veces no atiende las averías, por lo que temen que sus electrodomésticos se dañen.



En el caso del municipio Maturín, los vecinos del sector Alto Paramaconi denunciaron ante Radio Fe y Alegría Noticias que el lunes 22 de mayo permanecieron más de 13 horas sin energía eléctrica, lo que afectó el desempeño de sus actividades diarias.



Rosa Belmonte manifestó que “cada vez que llamas a Corpoelec nunca resuelven las cosas a tiempo. Pasamos más de 13 horas sin luz y eso afecta la calidad de vida de nosotros porque vivimos en una constante desesperación cada vez que en un sector vecino se va la luz. Cuando se nos dañe la comida, a quién le vamos a ir a reclamar; eso no es justo. Deben actuar y reparar las cosas a tiempo”.



El fin de semana, los vecinos de Las Cayenas, Las Garzas, Campo Claro, La Gran Victoria, Las Brisas del Orinoco y en otras zonas de la ciudad capital también se quedaron sin energía por varias horas.



Bertha Marín, residente de Las Cayenas, dijo que “tengo miedo que se me sigan dañando mis artefactos eléctricos porque después nadie me los va a reparar ni a comprar. Las autoridades deben actuar verdaderamente, porque no es justo que pasemos toda la madrugada sin luz y cuando llega, se vuelve a ir hasta casi las 7:00 de la mañana. Aquí no hay dónde reclamar ni nada”.



En los municipios de la zona norte de Monagas, la situación se repite por fallas en los servicios públicos. Según relatos de sus habitantes, las autoridades no han hecho algo para apoyarlos.



Las localidades de Caripe, Piar y Cedeño son las zonas donde sus habitantes más denuncian que sus alcaldes “no se han tomado en serio lo de ayudar a las comunidades más vulnerables”.



Rosa González indicó que cada día la situación es más deprimente para su familia porque cuando la luz se va por muchas horas, no pueden realizar los quehaceres del hogar por falta de agua.



“No es solo que se vaya la luz, sino que también se nos va el agua y ahí sí quedamos mal. Las autoridades deben hacer un buen plan de contingencia en las comunidades para apoyarlas y no hacerse la vista gorda”, agregó.

Manifestó que “la situación con el tema eléctrico es difícil para nosotros que somos de la tercera edad, ya aquí en estos municipios no vivimos, sino que sobrevivimos”.

Cada día la situación con la reparación de las averías es mucho más difícil parta los trabajadores de Corpoelec. Miembros del sindicato de trabajadores de la estatal aseguraron que esto es debido a la falta de herramientas y vehículos para poder llegar a las zonas afectadas.

