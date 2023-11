Antonio De Lisio, miembro de la coordinación de la Alianza para la Acción Climática en Venezuela, afirmó que el fenómeno de El Niño traería para el país mayor sequía, a diferencia de los países del Pacífico y algunas regiones de Estados Unidos, donde se generarán más lluvias.

“El Niño apenas va empezando y si se mantiene, se dice que vamos a tener El Niño fuerte entre diciembre de 2023 y marzo 2024. Quiere decir que vamos a tener una sequía bastante fuerte”, advirtió De Lisio en el programa De Primera Mano por Radio Fe y Alegría Noticias.

Explicó que la población está a merced de la situación, lo que conlleva a que los ciudadanos deben tomar previsiones de reservar la mayor cantidad de agua posible en condiciones de seguridad; es decir, almacenar en envases cerrados y que no sean transparentes.

“Si ya tenemos un bombeo de agua con baja frecuencia, en enero seguramente será mayor. Por lo tanto, debemos tener la previsión de tener agua”, agregó.

También explicó que para el mes de enero probablemente se tendrá una irradiación por encima del promedio, por lo cual sugirió evitar la exposición al sol en horario del mediodía, para evitar la insolación, además de usar bloqueador solar a la hora de salir.

Cabe destacar que aún las autoridades nacionales no han declarado que inició el fenómeno de El Niño en el país. Sin embargo, De Lisio indicó que Colombia ya lo advirtió. “Y por lo general tenemos un comportamiento climático muy parecido al colombiano”, explicó.

De Lisio, geógrafo y docente de la Universidad Central de Venezuela, indicó que se estima que el planeta será más caliente para el 2050, mientras se hacen esfuerzos desde las distintas organizaciones e instituciones para evitar que la temperatura promedio del planeta aumente.

Venezuela sin un plan

Antonio De Lisio afirmó que Venezuela es el único país de América Latina que no tiene un plan nacional de adaptación climática.

“Por ejemplo, nos dicen que en la ciudad tenemos que tener más verde y no, lo que hacemos en Venezuela que es talar árboles. Un país debe pensar en instrumentos de construcción que no sean cemento ni asfalto, que son grandes concentradores de calor. Hay que empezar a buscar otra alternativas que no sea grandes almacenadores de calor; un país que se adapte al cambio climático debería estar protegiendo sus cuencas altas que alimentan a los ríos y cuidar el rubro como el arroz que necesita de mucha agua”, señaló De Lisio.

“Sobre dichas bases, hay acciones que se pueden hacer y que desgraciadamente en nuestro país no se están haciendo”, lamentó.

