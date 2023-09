Carlos Nieto Palma, coordinador general de la organización Una Ventana a la Libertad, destacó que la cárcel de Tocorón durante mucho tiempo estuvo controlada por pranes, lo que generó una serie de desmanes y problemas que finalmente llevaron al gran operativo de cierre, ejecutado el 20 de septiembre, el cual ha sido uno de los “más grandes de Venezuela”.

Según explicó, de los cinco mil reclusos que se encontraban en Tocorón, solo a tres mil los han trasladado a otras cárceles del país. Por ello, estima que al menos dos mil reclusos están desaparecidos o se “fugaron” por los túneles de 4.5 kilómetros de longitud que daban al lago de Valencia.

“No hay cifras oficiales de fugas porque el vicepresidente de seguridad ciudadana trata de no tocar ese tema, pero sí había 5 mil reclusos y las cifras dicen que trasladaron 3 mil, entonces el resto desapareció. En mi opinión huyeron por los túneles que ellos mismos construyeron”, afirmó en el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias.

Para el abogado, la incertidumbre en torno al paradero de los dos mil reclusos restantes, incluido el líder de la banda el Tren de Aragua, apodado “el Niño Guerrero”, plantea serias preguntas sobre la seguridad y la estabilidad del sistema penitenciario en Venezuela.

Problemas para las cárceles de Venezuela que ya están “congestionadas”

Las cárceles en Venezuela enfrentan una situación crítica, con un sobrecupo que ha llevado al traslado de miles de reclusos de la infame cárcel de Tocorón a otras instalaciones penitenciarias en el país.

Según Nieto Palma, el sistema penitenciario venezolano se encuentra al borde del colapso.

“El sistema penitenciario no tiene espacio. No cabe nadie, meterle 300 presos nuevos va a traer complicaciones porque no hay las condiciones para tenerlos”, dijo.

De acuerdo con información que ha recibido el abogado, al menos 300 reclusos fueron enviados a Centro Penitenciario Fénix, ubicado en Barquisimeto, Lara; 200 fueron trasladado a la cárcel de Yare II; y 300 más fueron enviados al Centro De Reclusión para Procesados Judiciales “26 De Julio” en Guárico.

“Ya esas son cárceles que están congestionadas”, dijo. “En ninguna cárcel venezolana caben ahorita más presos porque no hay espacio. De hecho, en Venezuela desde hace un tiempo se han tomado los calabozos policiales como cárcel transitoria porque no hay espacio en otras cárceles”.

Argumentó que ingresar más reclusos en recintos colapsados pone en mayor riesgo que haya un aumento de enfermedades no tratadas como la tuberculosis.

“Tenemos una población carcelaria de 110 mil reclusos, de los cuales el mismo ministro (Remigio) Ceballos dijo en su rueda de prensa que en las cárceles habían 53 mil reclusos y el resto que son 60 y pico están en calabozos policiales”, comentó.

“Los calabozos policiales son centros donde las personas deberían estar no más de 48 horas y los han convertido en cárceles permanentes. Esto le ha traído un problema muy grande al sistema penitenciario porque se están usando espacios que no están acondicionados para eso y usando a funcionarios policiales para cuidar a los presos cuando su función es estar en la calle cuidando a la ciudadanía”, añadió. “Todas estas cosas, en un tiempo cercano, van a implosionar y provocar conflictos”.

