Fedecámaras Carabobo: Crecimiento económico en 2024 dependerá de flexibilización de sanciones

Ana Isabel Taboada, presidenta de Fedecámaras Carabobo, pronosticó un crecimiento económico para Venezuela de entre 4% y 9% en 2024, que dependería de la flexibilización de las sanciones internacionales.

Taboada señaló que si las sanciones se flexibilizan hasta abril, el crecimiento podría ser de 4 % a 4,5%. Si se flexibilizan hasta final de año, el crecimiento podría alcanzar el 9%.

Taboada recordó que Venezuela es un país petrolero y que el ejecutivo nacional depende del petróleo en un 90% para sus ingresos. En ese sentido, indicó que este año es electoral y, por lo tanto, “el gasto público debe aumentar, y se están haciendo todos los esfuerzos para que este aumento sea de hasta un 45%”.

Problemas que afectan la actividad industrial

Taboada advirtió que las fallas en el servicio eléctrico y la falta de combustible son un problema que afecta a la actividad industrial, agrícola y a la ciudadana en general. Al igual que, la ausencia de un financiamiento bancario.

“Eso no ayuda al crecimiento de la economía. Tú no le puedes decir a un productor hoy no saco los tomates u hoy no siembro porque no tengo el sistema de riesgo ni la maquinaria”, insistió.

Por último, Taboada recomendó que las autoridades locales revisen las tasas tributarias.

Con información de Rosimar Sánchez | Radio Fe y Alegría Noticias

