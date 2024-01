Habitantes de Machiques denuncian ser víctimas de robos

Habitantes del municipio Machiques de Perijá, en el estado Zulia, denunciaron que continúa la ola de inseguridad que inició a mediados del mes de noviembre del año 2023.

Durante los primeros días de enero del presente año ya se han reportado denuncias de atracos en la vía pública, donde los delincuentes aprovechan la falta de alumbrado público para interceptar a los transeúntes y posteriormente despojarlos de sus teléfonos y bolsos.

Yusnairy Ojeda, trabajadora de la alcaldía, contó a Radio Fe y Alegra Noticias que fue víctima de un robo.

“Una muchacha me atracó con un pico de botella y casi que me da en la cara y yo metí la mano y me cortó. Yo no me dejé robar. Me dijo que le diera el bolso y el teléfono y yo le respondí que no tenía teléfono, aunque sí lo tenía. Como venían como dos señores caminando, la muchacha salió corriendo y se montó en la moto”, detalló.

Ojeda pidió a las autoridades alumbrar las calles, ya que permanecen oscuras y se convierte en un escenario ideal para los delincuentes.

Igualmente, los habitantes de Machiques aseguran que no observan patrullaje en los sectores a pesar que en el municipio hacen vida más de cinco organismos de seguridad.

Un hombre que prefirió resguardar su identidad aseguró que la falta de patrullaje por parte de los funcionarios se debe a la falta de combustible.

Al menos en la comunidad Simón Bolívar, el señor Pedro González manifestó que de vez en cuando se ven los cuerpos de seguridad “dando una vueltecita por el sector”.

“Además que vivo en un sector que colinda con los cuerpos de seguridad, somos vecinos prácticamente, ellos no dejan de echar la pasadita. Pero te estoy hablando de mi sector, no se que con qué suerte estarán contando los otros sectores aledaños”, dijo González.

Con información de Marelvis Retamoza | Radio Fe y Alegría Noticias

