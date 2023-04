Iris de Franca: por fin el autismo es reconocido como una condición

Iris De Franca, coordinadora nacional de igualdad y equidad del movimiento Cambiemos, aplaudió que por fin el autismo sea reconocido en el país como una condición y no como una discapacidad mental, a través del Proyecto de Ley de Atención Integral para las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), aprobado el pasado martes por la Asamblea Nacional de 2020, en el marco de la celebración del Día Mundial del Autismo de este 2 abril.

“La Ley Orgánica de Discapacidad no hablaba absolutamente nada sobre discapacidades de este tipo, de hecho, engloba a las personas con TEA dentro de las discapacidades mentales y el autismo no es una discapacidad mental. Lo más importante es que por fin en nuestro marco legislativo la condición del autismo está reconocida como tal”, dijo en entrevista para el programa Háblame Bajito, de Radio Fe y Alegría Noticias.

De Franca resaltó que en dicha ley se hace un llamado a los planteles educativos regulares a garantizar la formación a las personas con el espectro, porque siempre se les impone la educación especial cuando más del 60 % poseen un nivel cognitivo adecuado para su edad, que les permite estar en la educación regular.

“Los niños y jóvenes con autismo que están en la educación regular muchas veces son discriminados, etiquetándolos de problemáticos, que se mueven mucho, que no copian, que hablan demasiado o si no hablan viven citándoles al representante, porque las maestras no tienen las herramientas para atenderlos”, explicó.

Añadió que dicha problemática los obliga a ser cambiados una y otra vez de escuela porque en la mayoría no asumen la responsabilidad de tratar de entenderlos. Por ello, consideró que se deben buscar las herramientas que hagan posible ofrecerles una educación de calidad, hacer adaptaciones curriculares si es necesario y generar espacios seguros.

Asimismo, dijo que en ocasiones se les niega su derecho a la recreación porque el sitio no se adecúa a todos; por ejemplo, cuando tienen música a un volumen que ellos no toleran. Explicó que solo los casos agudos, como cuando se tiene un retardo cognitivo, es que van a requerir una educación especial.

No obstante, recordó que el autismo no es infantil, ya que se nace y se muere con él. Por esta razón, hizo énfasis en su derecho a la integración, a la educación, trabajo y recreación.

Déficit de formación profesional

Lamentó que no se forme a los docentes en el área del autismo en la educación regular, sino únicamente en la educación especial, por lo cual se evidencia una carencia de conocimiento en la materia, problema que no pudo incluirse en el Proyecto de Ley sobre el Autismo por ser un tema educativo, que debe introducirse en la Ley de Educación Universitaria.

“Solo en Maracaibo hay una cátedra libre de autismo y en la Universidad Monteávila un diplomado de Atención Psicoeducativa del Autismo. Es lamentable que en el resto no haya”, comentó.

Sin cifras oficiales

La coordinadora nacional de igualdad y equidad del movimiento Cambiemos aseguró que en Venezuela existe un gran problema de cifras oficiales sobre la cantidad de personas que padecen el espectro.

“En los planteles cuando hablamos con los maestros nos dicen que de 40 alumnos, cinco o mínimo tres tienen TEA. Es necesario ir trabajando en el levantamiento de números, por lo menos dentro de la comunidad y de las organizaciones”, señaló.

Sobre las señales a las que los padres deben estar alerta para detectar si su hijo es autista y llevarlo a ser evaluado por un profesional, De Franca mencionó algunos: si tiene tres años y todavía no habla, no mira a la cara cuando le habla, camina con los pies en punta, se le dificulta acatar órdenes, hace movimientos repetitivos y berrinches sin motivo, no tolera el contacto humano, se tapa los oídos cuando hay ruido.

Subrayó que lo primordial es concienciar a la sociedad y brindarles espacios donde se sientan seguros, comprendidos y amados. Ella confía en que poco a poco lo irán logrando.

