“Las primarias tienden a mover alrededor de 15% y 20% de los electores”

En relación a las recientes precandidaturas ofertadas de cara a las elecciones primarias, el consultor político, Oswaldo Ramírez, dijo que la gran cantidad de nombres que suenan hace pensar que no existe ningún tipo de consenso entre toldas políticas.

“Al parecer no existe un consenso sobre un candidato en específico. También está el tema de que hay varios que no quieren una elección primaria sino llegar a otro tipo de acuerdo”, comentó en el programa En Este País, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias. “Los ciudadanos están viendo una cantidad de candidaturas para las primarias que todavía no tienen una fecha cierta”.

Ramírez, quien también es director de ORC Consultores, señaló que en el país se han realizado diferentes “experimentos” de primarias y para que se mantenga la propuesta de las primarias, debe haber una oferta electoral que no sea satanizada “y que tenga asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral”.

“Ha habido diferentes experimentos de primarias. La más grande se llevó a cabo en el periodos de 2011 y 2012 que se logró movilizara a más de tres millones de personas”, recordó. “Las primarias por no ser un evento obligatorio tienden a mover alrededor de 15% y 20% de los electores totales”.

“Un punto bien interesante, es ver hasta dónde el Gobierno nacional deja correr”, destacó.

Diálogo y primarias

El Gobierno venezolano y la Plataforma Unitaria no han podido avanzar porque no han cumplido con el acuerdo social.

Cabe recordar que con este acuerdo social, entre otras cosas, se iban a descongelar 3.200 millones de dólares en un lapso de tres años y serían manejados a través de un fondo que pudiera tener las Naciones Unidas, a manera de administrar los recursos y paliar la compleja emergencia humanitaria.

Sin embargo, esa situación ha hecho que el Gobierno venezolano haya condicionado la reanudación del diálogo, hasta tanto no se tengan estos recursos, por lo que la delegación opositora insiste que en el acuerdo firmado nunca se dijo que los recursos entrarían a las cuentas del Gobierno o que serían desembolsados en una sola transacción.

Para Ramírez, sólo es una “excusa” para poder proseguir en otras etapas de la negociación que están atadas a lo político electoral, por lo que consideró que “atar las dos eventos, es decir, diálogo y primarias, sería un error político significativo”.

Las repercusiones políticas tras las protestas

Según un estudio de ORC Consultores, el 88% de la conflictividad social en enero estuvo marcada por las protestas salariales.

“Las protestas podrían ser una amenaza a efectos del riesgo político en el país, porque no se están viendo soluciones desde el sector público y privado”, expresó el analista político.

