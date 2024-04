Llaman a la conciencia en Guasdualito por acumulación de basura

En Guasdualito, capital del municipio José Antonio Páez, en el estado Apure, la preocupación por la falta de conciencia de los habitantes que botan basura en calles y drenajes sigue siendo tema de discusión en el marco del Día Mundial de la Tierra.

La señora Carmen Guerra, una de las vecinas afectadas por esta situación, pidió a las personas que eviten arrojar basura.

Asimismo, expresó su frustración por la constante acumulación de desechos que obstruyen los sistemas de drenaje, lo que genera problemas ambientales y de salud pública.

“Por el barrio San José me dijeron que había por ahí potes, latas, pañales, de todo tapando el drenaje y no es posible. Entonces, después dicen (que) el aseo no pasa, que para eso uno está pagando. Eso no es justo, tiene que ser consciente la gente”, dijo Guerra a Radio Fe y Alegría Noticias.

Señaló que se están limpiando los drenajes de la Costa del Caño y que este miércoles limpiaron el drenaje que queda por la zona de la bomba de achique, por lo que es necesario que los vecinos colaboren con las labores de las autoridades.

Igualmente, destacó la importancia de mantener la estética de las calles de Guasdualito y que al consumir alimentos en espacios públicos, no se dejen allí los desperdicios.

Con información de Rómulo Zapata | Radio Fe y Alegría Noticias.

