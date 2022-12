Lluvias impiden trabajos para restituir el paso por la Machiques-Colón

Cuatro tramos de la Machiques – Colón colapsaron por las continuas lluvias, a la altura de los sectores Cumbres de Catatumbo, Caño Rosalba, 12 de marzo y Cerro Mirador, en el municipio Jesús María Semprún del estado Zulia.

A diario los usuarios de esta carreta nacional reportan que deben rezar cuando la cruzan, ya que los hundimientos hacen que sea casi imposible transitarla.

Foto: Leonardo Reyes.

Wuyhsmans González, alcalde del municipio Jesús María Semprún, informó a Radio Fe y Alegría Noticias que desde un primer momento se ha venido atendiendo la problemática de la vialidad en los cuatro puntos, “pero las lluvias no cesan y los trabajos de reparación en los tramos viales no avanzan, solo se han hecho labores eventuales”.

El alcalde explicó que el martes 29 de noviembre llovió en el municipio fronterizo y el sector 12 de marzo se encontraba sin el equipo que supervisa el paso vehicular, situación que aprovecharon conductores de dos gandolas para atravesar el paso mojado, provocando que se quedaran atascada por varias horas, obstaculizando el tránsito.

Foto: Leonardo Reyes.

Lluvias como problema

González dijo que los cuatros puntos colapsados se han atendido con el esfuerzo de los productores de la zona, Consejo comunal, Comuna, Empresa Privada y Fuerza Armada Nacional. Estas últimas semanas, según él, se estableció alianza con el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, quien trasladó un equipo de profesionales, técnicos, maquinarias y vehículos necesarios para atender la emergencia vial.

También indicó que el vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios recibió varios informes de la situación, trasladando a la zona un equipo técnico, donde han planteado obras de envergadura como construir puentes o viaductos.

Agregó que en los tramos afectados se han colocado relleno y piedras, pero los mismos no han compactado por las lluvias que diariamente se registran por horas continuas, “con los trabajos provisionales solo se permite el paso a un vehículo de carga, considerando que cuando llueve se paralizar el tráfico”.

Destacó que los principales afectados son los usuarios, ya que en momentos se restringe el paso por horas, precisamente por las lluvias.

Otro de los sectores que ha tenido dificultades para transitar y llegar a todos los municipios del Sur de Lago y el Táchira, son las gandolas de combustible.

Resaltó que a los vehículos de carga pesada y de combustible se les cede el paso solo cuando las condiciones estén dadas, por el riesgo.

“Si el paso no está garantizado con las medidas de seguridad, es difícil hacer transitar una gandola de gasolina que puede pegarse, atascarse en el sitio, no se puede improvisar, pero la inconsciencia de los conductores de carga pesada que no entienden que cuando llueve deben esperar que cese y se seque la zona para poder pasar”, comentó.

Malestar, quejas, usuarios

Usuarios, conductores y productores que transitan por las zonas afectadas aseguran que pasar los puntos colapsados del municipio Jesús María Semprún en un caos.

El transporte de carga pesada con leche líquida, combustible, verduras, frutas y otros alimentos perecederos, además de transporte público y vehículos particulares, aseguran ser afectados porque en ocasiones deben “permanecer horas a la espera de que se les permita el paso”.

Los afectados expresaron sentir rabia, frustración e impotencia, ya que han demorado hasta 6, 8 y 12 horas de espera, donde en ocasiones se ven en la obligación de hacer trasbordo.