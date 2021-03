Los médicos tienen un compromiso social y cristiano

A propósito de celebrarse este miércoles 10 de marzo el Día del Médico en Venezuela, el doctor Sandy Dugarte, del Alto Apure, manifestó que estos profesionales tienen un compromiso con el paciente porque la gran mayoría de los médicos que va a las facultades de medicina lo hacen por amor.

Afirmó el galeno que esta profesión es humanista y cristiana. Y aunque actualmente la ocasión en Venezuela no es un día para celebrar debido a la situación de crisis preexistente y por la pandemia, los galenos sí pueden recordar la fecha como señal de todo el esfuerzo “que tenemos que hacer día a día por cada una de las personas que atendemos”.

Dugarte cree que si bien es cierto “todos necesitamos vivir de nuestras profesiones porque tenemos familias que alimentar”, también es verdad que los médicos en Venezuela “tenemos un compromiso cristiano porque el trabajo que hacemos es de alta sensibilidad, no puede ser médico alguien que no se ponga en los zapatos del paciente”, enfatizó.

Llama a sus colegas a recordar que “cada vez que un paciente llega a buscar atención médica a un hospital, a un ambulatorio, a una clínica, donde sea, espera que ese médico entienda la situación de vulnerabilidad en la que él se encuentra, es importante sentir el valor del paciente”.

El profesional de la salud reconoce que a veces ellos se encuentran estresados “porque donde trabajamos no aire acondicionado, no hay medicamentos, porque tenemos problemas en el hogar, porque el sueldo no alcanza, y transmitimos ese estrés al paciente y a veces se nos olvida que esa persona viene porque necesita de su ayuda, su vida depende de la atención de ese médico”.

Recalcó que no se puede ejercer esta vocación si no hay un compromiso social, moral, humano y cristiano.

Por Rómulo Zapata / Radio Fe y Alegría Noticias