Maduro: Rosales y Ramos Allup van a participar porque se cansaron del guaidosismo

Durante una reunión con integrantes de la Comisión Electoral Interna del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el presidente Nicolás Maduro señaló que los dirigentes opositores Manuel Rosales y Henry Ramos Allup participarán en las próximas elecciones del 21 de noviembre porque “se cansaron del guaidosismo”.

“Manuel Rosales, Ramos Allup, digan (si) no van a participar. Van a participar porque se cansaron del guaidosismo, de Leopoldo López y sus planes criminales, violentos. Se cansaron de la robadera de los grupos que les dan la migajas”, dijo durante su alocución el presidente de Venezuela.

Maduro indicó que los líderes de la oposición saben que el país tiene “el sistema electoral más perfecto del mundo”, es inviolable y transparente. Pero aún así hay un sector que se niega a participar porque, según él, tienen orden de “sabotear las elecciones”.

“Ellos exigen lo que ya existe. Participen, inscriban sus candidatos. Estoy feliz porque he visto que el 99% de la oposición va a inscribir a sus candidatos. Ramos Allup va a participar, tiene sus candidatos y Manuel Rosales, que me diga uno de ellos que no va a participar”, puntualizó.

Asimismo, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, intervino para alegar que hay un partido político de la derecha denominado Fuerza Vecinal que participará y tienen votos para demostrar que puede ganar.

“Ganar las elecciones nos dará más gobernabilidad para la nación”, dijo el mandatario sobre que solo el actual gobierno da paz, unión y estabilidad a la república.