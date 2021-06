Merideños sufren para inscribirse en el registro electoral

Ausencia del transporte público, falta de combustible, semanas radicalizadas, aglomeración de personas, son algunas de las vicisitudes que limitan a los ciudadanos a acudir a los puntos habilitados en la entidad para inscribirse en el Registro Electoral.

Una jornada organizada y dispuesta por el CNE desde 1 de junio y hasta el 15 de julio que también consiste en la actualización y reubicación de los electores a centros de votaciones para poder participar en las venideras elecciones regionales y municipales a efectuarse el 21 de noviembre.

Pese a que la jornada especial durará 45 días, para Siria Perdomo, secretaria de prensa del centro de estudiantes de la Universidad de Los Andes núcleo Trujillo, quien reside en estos momentos en Mérida, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que pese a que cuenta con vehículo no tiene gasolina y abordar una unidad de transporte “es muy difícil” debido a la ausencia del servicio y su lugar de residencia se encuentra retirado del punto permanente ubicado en la plaza Bolívar del estado.

“A mí se me dificulta mucho llegar por la cuestión del transporte, para sacar el carro es un poco difícil por la situación de la gasolina, también se me complica porque casi todo el tiempo estoy trabajando, entonces tampoco pienso dejar de laborar por ir hacer la inscripción que también es necesario pero prefiero trabajar”, aclaró Perdomo quien mencionó que es oriunda de Trujillo pero que desea inscribirse en el Registro Electoral por el estado Mérida, sin embargo a causa de las limitaciones “posiblemente” no efectúe dicho trámite.

Temor a contagiarse

El miedo a contagiarse de Coronavirus, es otra de las limitantes para que el emeritense acuda a los puntos establecidos, debido a que según Roxana Azuaje, estudiante de Bioanálisis de la Universidad de Los Andes, quien se dirigió este viernes 4 de junio al punto establecido en la plaza Bolívar “no se respeta el distanciamiento social”, por lo que sólo observó desde lejos la aglomeración de entre 20 y 30 personas en cola.

“La cola llegaba a las 30 personas en el punto que colocaron en la plaza Bolívar, no respetaban ningún distanciamiento social, por eso decidí no quedarme, cuando me registré por primera vez yo votaba en Mérida pero hubo un momento que necesitaba hacer cambio para el Táchira para ir donde mi familia y no me lo registraron sino fue hasta el momento de las elecciones de gobernaciones cuando me registraron el cambio y me actualizaron en la página”, explicó Azuaje quien tiene siete años viviendo en el estado Mérida.

La estudiante espera dirigirse nuevamente en semana flexible al punto destinado en la plaza Bolívar de la ciudad para ver en su segundo intento, si puede hacer cambio de residencia, puesto que actualmente aparece para ejercer su voto en el estado Táchira y quiere sufragar en el estado Mérida.

La entidad tendrá habilitados 42 puntos distribuidos en sus 23 municipios. Los sitios seleccionados serán las plazas Bolívar y sedes de las juntas electorales municipales con atención de lunes a domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde.