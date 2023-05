¿Qué es la izquierda en Venezuela y quiénes la representan?

Mi abuelo Juan Pantaleón Espinoza fue un campesino que migró a mediados del siglo pasado desde la sierra de Coro hasta la Costa Oriental del Lago, donde vivió toda su vida en la clandestinidad por su militancia política. Formó parte del equipo fundador del Partido Comunista en un momento que era considerado un crimen ser comunista. De allá traigo una idea que lógicamente tiene variantes en la forma: como cada persona adoptaba las teorías que todavía siguen moviendo al mundo.

También surgieron grupos literarios y una juventud que asumió el marxismo como un acto de rebeldía que concluyó con la juventud. Para muchos fue una moda pasajera, pero para los estudiosos se abrieron dos caminos: la comodidad en alguna facultad universitaria dando clases y otros más osados se fueron al frente de la lucha popular.

En medio de todos, se movían los vivos que jugaban al doble agente: convertidos en delatores, oportunistas, siempre pendientes de los últimos acontecimientos políticos para sacar la cuenta del saldo que les podía generar; para estos, daba igual el marxismo, leninismo, maoísmo y guevarismo, porque ellos no discutían contenidos. Lo de ellos siempre fue, es y será hacer negocios con los símbolos y códigos revolucionarios.

¿Qué hace la gente de izquierda? Luchar por la construcción del Estado de bienestar y que este se traduzca en la satisfacción de las necesidades existenciales del pueblo, como la obligación del Estado de brindar protección de los trabajadores y pensionados. Viendo esta primera parte, no creo que sea pertinente decir quién no lo es, porque queda entre dicho.

Los últimos años hemos sido testigos presenciales de la judialización de la política. Una acción fascista que genera la jurisprudencia de una acción judicial ilegal e inmoral, que también le pueden aplicar a sus creadores, porque ellos dilapidaron el capital político que Chávez había acumulado. Aunque será muy gracioso verlos como dos borrachitos peleando por una botella vacía.

El dilema que se genera ante afirmaciones y negaciones, cuando llaman traidor al trabajador que se arrecha porque el salario no le alcanza, pero se protege a ladrones de cuello blanco para que no sean presentados por el Ministerio Público, por robos millonarios, porque los ladrones son héroes de la patria que ya en algún momento saldrán a decir que todas sus actuaciones estaban prestablecidas en la Ley Antibloqueo. ¿Será por eso que silenciaron las actuaciones del caiga quien caiga? Es una lástima porque sería interesante ver que le metan la lupa al caso Odebrecht y al barril sin fondo en materia de gasto público en producción agropecuaria.

Entonces llaman traidor a los maestros, pero a los que roban la patria tienen celdas VIP y comida a la carta.

Cualquier gobierno al ganar tiene una naturaleza distinta a la que tiene cuando quiere ganar, y es constante en la derecha que en campaña van por los pueblos prometiendo de todo, pero al asumir el gobierno dan el giro hacia su verdadera naturaleza. Por eso la mayoría del pueblo perdió la confianza en los partidos políticos del status antes de Chávez y por eso Chávez vino a revalorizar la palabra y su cumplimiento. En la actualidad volvimos sin anestesia al periodo más oscuro de la 4ta República.

En las neuronas de la mayoría del pueblo hay varios dilemas sobre el futuro del gobierno que Chávez nos degó y los reformaleros desviaron. Perdimos la Fe; aunque esto no es una cuestión de fe, tengo que apelar a la fe porque la confianza no existe.

No imaginan lo que están haciendo desde que inventaron una Asamblea Nacional Constituyente que no redactó Constitución alguna y en su lugar solo produjo unas Leyes Constitucionales ilegales, que solo sirven para violentar la Constitución de 1999. ¿De dónde creen ustedes que vienen la flexibilización laboral y la bonificación del salario? Claro, si lo digo o lo callo soy traidor.

Todos los graduandos de las misiones educativas, pensionados de Amor Mayor, los bonos del sistema patria, están en pico de zamuro. Al gobierno no le importa, pero centrará su campaña “en la protección” del pueblo.

Como dije anteriormente, a ellos no les importa cuántas personas murieron, fueron torturadas o desaparecidas por la derecha, así como tampoco les importa la suerte de nuestros familiares y amigos que tuvieron que huir del país buscando nuevas oportunidades.

Aquí se agotó el modelo 4ta republicano y reformista. Ambos caerán por la insolencia de robar nuestro presente y futuro, porque pisotearon nuestros códigos, símbolos y porque su presencia solo genera el rechazo hacia lo revolucionario.

La izquierda no es opción real y no me refiero a los apóstatas del gobierno que más temprano que tarde tendrán que asumir su propio barranco neonazi.

Lo dejaré hasta aquí por ahora, un malestar gripal me impide continuar pero lo haré.

Edwin Martínez Espinoza es columnista de Aporrea. @edwinviene

Las opiniones expresadas en la sección Red de Opinadores son responsabilidad absoluta de sus autores