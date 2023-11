Ronald Acuña Jr. es el MVP de la Liga Nacional 2023

El pelotero venezolano Ronald Acuña Jr. es el MVP (jugador más valioso, por sus siglas en inglés) de la liga Nacional de la MLB, ratificando lo que ya se venía conjeturando.

No podía ser otro pelotero, tenía que ser Ronald Acuña Jr.

“La historia al final puede ser muy hermosa, pero solo si quieres que lo sea. Me gustaría dedicar este premio al niño que hay en mí y al niños en todos nosotros”, escribió un emotivo Acuña en la red social X.

Este es el primer MVP en la carrera fructífera de Acuña Jr. quien está firmando una trayectoria descomunal en las Grandes Ligas.

Por su parte, en la liga Americana también fue nombrado de manera unánime Shohei Ohtani como el más valioso. Esta es la segunda vez que al japonés, que juega con los Angelinos de Los Ángeles, lo eligen como el más valioso de forma unánime.

De acuerdo con la historia de venezolanos en la pelota rentada de Estados Unidos, Ronald Acuña Jr. es el tercero en lograr ser el MVP o el más valioso.

Otros dos venezolanos lo antecedieron: Miguel Cabrera (2012-2013) y José Altuve (2017). De esta manera, Acuña Jr., inscribe su nombre entre los más grandes peloteros de la historia de Venezuela en las Grandes Ligas y aún la falta un tramo largo de acción beisbolera.

Hay que recordar que Acuña Jr. logró durante esta temporada ser el primero en lograr un 40-70 de la historia.

El de La Sabana consiguió el galardón de forma unánime (420pts). Mookie Bets (segundo; 270) y Freddie Freeman (tercero; 227) completaron el top-3 de finalistas.

Igualmente, es el primer pelotero de los Bravos de Atlanta con este honor durante una temporada completa desde Chipper Jones en 1999. Recordemos que Freddie Freeman ganó el premio, pero en el curso acortado por la pandemia en 2020.

THE STORY AT THE END CAN BE QUITE BEAUTIFUL , BUT ONLY IF YOU WANT IT TO BE. I’D LIKE TO DEDICATE THIS AWARD TO THE KID IN ME AND THE KID IN US ALL. #UNANIMOUS #MVP #ELDELASABANA 🦍 pic.twitter.com/YyHlowPnfE