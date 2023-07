Un profesor de la Unerg habría sido destituido por realizar prácticas fuera de la universidad

Octavio Orta, diputado de la Asamblea Nacional (AN), denunció que el profesor José Rondón, de la catedra de veterinaria de la Universidad Rómulo Gallegos (Unerg) de San Juan de los Morros, habría sido destituido por llevar a sus estudiantes a unas prácticas de campo en la finca del dirigente opositor.

Orta declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que Rondón, quien trabaja en su finca como veterinario, conversó con él para que los estudiantes del tercer y cuarto año de la carrera observaran el proceso de vacunación que se realizaría al ganado.

“Hace dos semanas uno de los veterinarios que trabajan en mi finca ‘Agro-Bovino’, me pidió la colaboración porque venía el ciclo en vacunación que se vencía en el mes de junio; que si podía traer unos estudiantes de tercer y cuarto año para que vieran el ciclo de vacunación para hacer algunas prácticas, ya que estos muchachos nunca habían tenido una práctica: jamás habían salido a ver un animal, un rumiante, bovino, porcino, ni un caballo en toda la carrera”, explicó Orta.

El diputado manifestó que sus empleados le prestaron todo su apoyo para que los más de 30 jóvenes realizaran la práctica. “Hicieron prácticas e inclusive evaluaciones de campo en la finca. Terminaron la jornada: hicimos una sopa y se fueron- Eso fue todo lo que pasó”, agregó.

Orta señaló que el pasado martes 27 de junio se enteró a través de las redes sociales del Centro de Estudiantes de la Unerg, que el profesor fue destituido de su cargo por realizar la práctica en esta finca.

Condeno la destitución de un extraordinario profesor de Veterinaria, José Rondón, tan solo por enseñar a muchachos en mi finca, donde es fundamental la práctica. Nunca se habló de política y solo fue una dinámica académica. ¡Basta de atropellos! @MinpublicoVEN @sandraoblitasr pic.twitter.com/vJK0GHW2S0 — Octavio Orta (@OrtaGobernador) June 30, 2023

“Me entero inclusive por las redes sociales de la universidad y tengo estudiantes que se comunican conmigo, que el profesor José Rondón fue destituido de su cargo como profesor de tres materias que dictaba en la facultad de veterinaria de tercer y cuarto año. Por solo haber ido a mi finca a hacer esa práctica, porque yo era opositor”, expresó Orta.

El diputado aseguró que durante la salida de campo de los estudiantes solo se habló de temas concernientes al rebaño y que en ningún momento se habló de política.

“Nosotros no hablamos absolutamente nada de política. Inclusive hubo muchachos que se acercaron a mí por la oportunidad de que ellos hicieran su práctica. El profesor y los estudiantes me comunicaron que las instalaciones de la universidad están totalmente abandonadas, no cuentan con ejemplares para hacer las prácticas y además no cuentan con transporte. Esos muchachos fueron a la finca en sus propios vehículos: iban hasta cuatro y cinco estudiantes en un carro”, comentó.

Orta también denunció que no se explica por qué se toma esa medida en contra del profesor Rondón, que solo buscaba que los estudiantes tomaran experiencia de campo antes que pasaran para el quinto año.

“Lo que nos llaman la atención es que se tome una medida contra el profesor que solamente estaba tratando de formar a sus muchachos. Porque si no hacen esas prácticas terminando el cuarto año, iban a llegar al quinto año o tal vez a graduar, y nunca habían visto un animal”, agregó el diputado.

Reunión en puerta

Una fuente cercana a la universidad informó que en horas de la tarde de este lunes 3 de julio, autoridades de esta casa de estudios se iban a reunir para tratar el caso. Hasta los momentos se desconoce si el profesor continuará dentro de su catedra con alguna sanción o será destituido totalmente de sus funciones.

Por su parte, Federación de Centros Universitarios de la Unerg realizó una serie de tuits para rechazar las declaraciones de Orta.

El movimiento estudiantil unergista de la @OficialUnerg, rechaza los señalamientos realizados por el dirigente opositor Octavio Orta asociado con el docente José Rondón, del programa de Medicina Veterinaria del núcleo San Juan. (1/3) HILO. — FCU Unerg 📒 (@_fcuunerg) June 30, 2023

Este tipo de actuaciones injerencistas con toda intención de generar inestabilidad, y tentar contra la paz de nuestra Universidad, no las permitiremos venga de quien venga. (3/3) Fin del hilo. — FCU Unerg 📒 (@_fcuunerg) June 30, 2023

